Ékszerrablás a Louvre-ban: letartóztattak két gyanúsítottat

2025-10-26 10:43:00 CET

A két 30 év körüli férfi Párizs Seine-Saint-Denis nevű külvárosában él. Rajtuk kívül még ketten vettek részt a rablásban.

Szombat este két gyanúsítottat tartóztattak le a párizsi Louvre múzeumból ellopott ékszerek ügyében – írja a Le Parisien.

A francia lap szerint a férfiak Párizs Seine-Saint-Denis külvárosában élnek, egyikük éppen a Charles de Gaulle repülőtérről induló járatra készült felszállni, amikor elfogták. Mindketten 30 év körüliek, rajtuk kívül még további két személy vett részt a rablásban. Az előzetes jelentés szerint a múzeum kirabolt részében a szobák egyharmadában nem voltak biztonsági kamerák.

Mint arról lapunk is beszámolt, Párizs világhírű múzeuma, a Louvre egy hete, múlt vasárnap bezárt, miután ékszerrablók kifosztották. Úgy tudni, a kapucnis pulóvert viselő rablók a Szajna felől érkeztek, egy rakparti építkezés teherautójának az emelőkosarán állva vágták át az első emeleti ablakokon az üveget, hogy bejussanak a fényűző terembe, a XVII. századi Apollón-csarnokba, ahonnan ékszereket vittek el. Az Apollón-galériában vannak a francia koronaékszerek, de az első információk szerint a rablók közülük „csak” III. Napóleon és Eugénia császárné ékszereit tudták magukkal ragadni. Két vitrinből a többi között egy nyakláncot és egy egy tiarát zsákmányoltak, összesen kilenc ékszerrel menekültek Yamaha TMax robogókon az A6-os autópálya felé.

Az egész rablás hét percig tartott, a világ egyik legnagyobb és legtisztább gyémántja, a szintén az Apollón-galériában kiállított 140 karátos Régent elvileg a helyén maradt. A France24 szerint Európa történetének egyik legmerészebb rablásáról van szó a drezdai Grünes Gewölbe 2019-es esete óta. Ekkor a tolvajok vitrineket törtek össze, hogy gyémántberakásos királyi ékszereket vigyenek el százmillió euró értékben. Nemcsak a rablás célpontja miatt rendkívüli az eset, hanem azért is, mert nyitvatartási időben, látogatók jelenlétében történt.

A Louvre-ból most 88 millió euró értékben vittek el ékszereket a rablók úgy, hogy menekülés közben elejtettek egy császárnéi koronát, amelynek az értéke 35-40 millió euró körül jár.

Különösebb fejleményeket a francia hatóságok mostanáig nem közöltek, így megkezdődtek a találgatások, miként lehetséges, hogy a világ egyik legjobban őrzött múzeumát fényes nappal képes legyen bárki is kirabolni. A francia igazságügyi miniszter azóta elismerte, hogy a biztonsági protokollok „megbuktak”, ami „szörnyű képet” fest az országról. A történteket követően jelentősen szigorították a francia kulturális intézmények védelmét.