Gyurcsány Ferenc;születésnap;Demokratikus Koalíció;

Akadt, akinek nem hiányzott Gyurcsány Ferenc a DK születésnapjáról – Videó

Első születésnapját ünnepelte a Demokratikus Koalíció az alapítója nélkül. 

A résztvevőket arról kérdeztük, miben változott a párt Dobrev Klára vezetésével, és miben látják a DK szerepét az esetleges 2026-os kormányváltásban.

Fekete Norbert videója.

Kell-e tartani orosz beavatkozástól a 2026-os választásba? A Tisza Párt Nemzeti Menetének a résztvevőit kérdeztük október 23-án.