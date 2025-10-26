Akadt, akinek nem hiányzott Gyurcsány Ferenc a DK születésnapjáról – Videó

A résztvevőket arról kérdeztük, miben változott a párt Dobrev Klára vezetésével, és miben látják a DK szerepét az esetleges 2026-os kormányváltásban.
Fekete Norbert videója.Dobrev Klára: Aki önfeladással győz, az már veszített is
Gyurcsány Ferenc;születésnap;Demokratikus Koalíció;
2025-10-26 17:24:00 CET
A résztvevőket arról kérdeztük, miben változott a párt Dobrev Klára vezetésével, és miben látják a DK szerepét az esetleges 2026-os kormányváltásban.
Fekete Norbert videója.Dobrev Klára: Aki önfeladással győz, az már veszített is
Kell-e tartani orosz beavatkozástól a 2026-os választásba? A Tisza Párt Nemzeti Menetének a résztvevőit kérdeztük október 23-án.