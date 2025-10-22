Dobrev Klára: Aki önfeladással győz, az már veszített is

születésnap;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;választás 2026;

2025-10-22 21:01:00 CEST

A 14. születésnapját ünneplő Demokratikus Koalíció nem újracsomagolni hanem lerombolni akarja a rendszert.

A Demokratikus Koalíció születésnapi rendezvényén Dobrev Klára a beszéde elején arra emlékeztetett, hogy amikor a DK megalakult, sokan azt mondták, úgysem lesz belőle semmi, legfeljebb egy egy százalékos pártocska. Nem tudom – mondta a pártelnök –, hogy ezek az emberek hol vannak: de a DK-sok itt vannak, egyenes derékkal és állhatatosan képviselik azt, amiben hisznek.

Küzdelmes 14 év volt, ami sok politikai és emberi áldozattal is járt – folytatta Dobrev Klára, aki szerint a DK el tud számolni az elmúlt 14 év minden napjával, percével, és tükörbe tud nézni. Télen-nyáron, reggel este tüntetéseken álltak ki ügyekért, emberekért. Sokan elvesztették az állásukat a pártállásuk miatt, mások koncepciós eljárások áldozatai voltak. Azoktól, akik most rácsodálkoznak arra, hogy a Fidesz milyen aljas karaktergyilkosságokra képes azt szeretném kérdezni: hát eddig hol az istenben tetszettek lenni – folytatta a pártelnök, és hozzátette, hogy a hatalom az összes aljas eszközét a DK ellen fejlesztette ki, és a DK-sokon tesztelte. A DK elnöke azt javasolta párttársainak, emlékeztessék erre azokat, akik azt mondják a DK-ra, hogy kékfidesz.

A politikában fontosak a nagy beszédek – folytatta Dobrev Klára –, de még fontosabb a hallgatás: a meghallgatás. Meghallgatni az embereket, odafigyelni rájuk. Ezért Dobrev a következő hetekben az ország legkülönbözőbb helyein fog feltűnni, nem is mindig előre bejelentve, és meghallgat mindenkit, aki le akar vele ülni beszélgetni:

meghallgatni, megküzdeni, megvédeni – ez a DK új krédója.

Meghallgatunk, megküzdünk, megvédünk! felkiáltással indítanak is egy kampányt ezért.

Meg fogják védeni az embereket a bankok hatalmaskodásától, és a munkahelyi igazságtalanságoktól – ezzel kapcsolatban a pártelnök pár napon belül bejelentésre is készül. A kormányváltás után pedig meg kell szüntetni az ingyen túlóráztatást vagy az olyan visszaélést, hogy végkielégítés nélkül rúgnak ki embereket, bízva abban, hogy a kisember úgysem tud megküzdeni az igazáért. Új Munka törvénykönyvére és erős szakszervezetekre van szükség.

Dobrev Klára hangsúlyozta, hogy megvédik a gyermekeinket, és már a kormányváltás előtt sem adják fel, hogy kiderüljön az igazság a napvilágra derült pedofil ügyekben. Nem becsüli le a hatalom fenyegetőzését, tudja, hogy kockázatot is vállal; de ha ezt nem teszi, nem is érdemes az emberek bizalmára– vélte a pártelnök, aki a továbbiakban arról beszélt, hogy a DK nem adja fel az elveit, nem a mostani rendszer újracsomagolásáért, hanem a lerombolásért küzd. Nem kampámyolnak a határon túl, nem engednek a Fidesz csaló választási rendszerének megváltoztatásából, nem hajbókolnak diktátoroknak. Nem hagyják magukra a 15 éve céltáblán lévő társadalmi csoportokat, például az LMBTQ közösséget.

Aki önfeladással nyer, az már veszített is. Aki feladja a győzelemért azt, ami miatt győzni akar, az veszített, mert abban fog tovább élni, ami ellen küzdött.

Akkor nem rendszerváltás leszm hanem vezércsere. A mostani rendszer újracsomagolása: márpedig a DK nem tatarozni, átfesteni, hanem lerombolni akarja a rendszert, hanem lerombolni – mondta a pártelnök.

A továbbiakban arra is felhívta a figyelmet, hogy demokratának lenni azt is jelenti, hogy elfogadják azt, hogy sokan, sokféleképpen gondolkoznak a világról. Nem gyűlölni, nem megsemmisíteni akarják a másként gondolkozókat, hanem ha a haza úgy kívánja, akkor együttműködni velük. Olyanokkal is hajlandók együttműködni, akik a rendszer pillérét képezték: bárkivel, aki valódi rendszerváltást akar, aki demokrata, tehát elfogadja, hogy a baloldalra is szükség van a kormányváltáshoz – zárta ezt a gondolatsorát Dobrev Klára.

Kitért a pártelnök az október 23-ra is, amelyről azt mondta, hogy a szabadság és a függetlenség ünnepe.

1956 hősei nemcsak az idegen elnyomás, hanem a saját elnyomóik ellen is fellázadtak, és a mai Magyarország jövője sem a behódolás.

A DK nem hajlandó fehérre cserélni a piros-fehér-zöld zászlót – és az EU-s zászlót sem. Akinek jobban tetszik Putyin, mehet őt szolgálni, csak hagyja itthon, amit ellopott – mondta Dobrev Klára, aki azzal fejezte be beszédét, hogy a kormányváltáshoz a baloldaliakra és a liberálisokra is szükség van, a DK pedig azt vállalja, hogy ezeket a szavazókat is elviszi az urnákhoz, hogy megalakulhasson a szabad, igazságos európai Magyar Köztársaság.