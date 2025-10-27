285 lóerős kocsival gyakorolta a vezetést, hat autót tört össze egy nő Szombathelyen

baleset;Szombathely;vezetés;

Mindezt ráadásul jogosítvány nélkül tette.

Hat autót tört össze egy fiatal nő Szombathelyen, amikor egy 285 lóerős kocsival gyakorolta a vezetést – derül ki az RTL Híradó összeállításából.

A társasház parkolójában már csak a nyomok emlékeztetnek a történtekre, a balesetben pedig nem sérült meg senki. Egy szemtanú arról számolt be, hogy egy hatalmas durranásra figyelt fel, majd látta az érintett autót, de nem tudta megmondani, milyen manővert hajtott végre.

A nagy teljesítményű BMW kulcsát barátnője adta oda a nőnek. Neki volt jogosítványa – nem úgy, mint a „tanuló” vezetőnek. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szerint mindketten büntetésre számíthatnak, és hozzátette, az is egyértelmű, hogy ki fizeti a károkat.

A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a történteket. Annyi biztosnak tűnik, hogy egyik nő sem volt ittas.