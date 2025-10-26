Egy ötgyermekes tésenyi apa és a királyegyházi társa vesztette életét, amikor hátulról beléjük rohant a részeg osztrák sofőr az A9-es autópályán

Ausztria;gyász;Szentlőrinc;halálos autóbaleset;focista;

2025-10-26 17:16:00 CET

Egyikük egy helyi futballcsapatban játszott. A Szentlőrinc SE gyászszünetet tartott az emlékére a meccsén.

Amint azt lapunk is megírta, két ember életét vesztette, amikor magyar rendszámú autójukba hátulról belerohant egy 38 éves részeg osztrák férfi szombat hajnalban Ausztriában az A9-es autópályán. A baleset hajnali 1 óra 40 perckor történt, a magyar rendszámú autó azonnal kigyulladt.

Miközben a részeg elkövető karcolásokkal megúszta a balesetet, az áldozatok szinte a felismerhetetlenségig összeégtek a kocsiban, így nem tudták őket azonnal azonosítani. Azóta viszont kiderült, hogy mindkét elhunyt Baranya vármegyéből származott. Az egyik férfi Királyegyházán élt, míg a másik, egy ötgyermekes édesapa, Tésenyben lakott - derül ki a Bama cikkéből.

A portál úgy értesült, hogy az egyik áldozat korábban Szentlőrincen élt és a helyi csapatban focizott. Segítőkész, jólelkű emberként ismerték, Ausztria és Magyarország között ingázott. A Szentlőrinc SE vasárnapi, délután 1 órakor kezdődött NB II-es, Békéscsaba elleni mérkőzése gyászszünettel vette kezdetét a Szentlőrinc SE sporttelepen.

A baleset miatt a grazi ügyészség nyomozást rendelt el.