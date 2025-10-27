Megöltek egy idős férfit Pécsett

Pécs;gyilkosság;emberölés;

2025-10-27 13:56:00 CET

A gyanú szerint saját fia végzett vele.

Gyilkosság áldozata lett egy idős férfi Pécsett – közölte hétfői tájékoztatásában a rendőrség.

A közlemény szerint október 26-án délután érkezett bejelentés a történtekről. A helyszíni szemle és az elsődleges adatok alapján a rendőrök megállapították, hogy a 76 éves férfit olyan súlyosan bántalmazta a fia, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök előállították a 47 éves férfit, kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Ellene emberölés bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.

A közlemény nem tér ki arra, hogy mi vezetett a bűncselekményhez.