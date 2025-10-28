Az utóbbi pár hónapban megszaporodtak a mesterséges intelligencia által generált videók, a képi manipuláció azonban korábban is létezett, most csak szintet lépett

választási kampány;

2025-10-28 10:05:00 CET

Még nem tudni, hogy az ellenőrizetlen információk, pletykák internetes színhelye, a Reddit lesz-e a politikai kampányok új főszereplője. Az biztos, hogy a korteskedés új eszközei a mesterséges intelligencia által generált videók lettek.

– Látni annyi, mint elhinni, vagyis a képi anyag mindig meggyőzőbb, mint az írott. A film korai időszakában, mikor még a híreket moziban vetítettek, bőven voltak olyanok, amiket megrendeztek, például színészek játszották el, vagy filmtrükköket alkalmaztak. Ezt később a Szovjetunióban is használták. Tehát az a fajta képi manipuláció létezett, most csak szintet lépett – mondta Merkovity Norbert, a Szegedi Tudományegyetem Politológiai Tanszékének vezetője.

Az utóbbi pár hónapban igencsak megszaporodtak a mesterséges intelligencia (MI) által generált videók, fotók. A többségük Magyar Pétert próbálja negatív színben feltüntetni. A legújabb ezek közül az, amelyiken a Tisza Párt elnöke egy gumiszobában lekötözve, előre-hátra hintázva beszél arról, hogy ő hozta össze az orosz-amerikai béketárgyalást, és, hogy a portugálok ellen is ő lőtt gólt. A videóért az Apáti Bence által fémjelzett Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) a felelős. Úgy tűnik a szervezet a jelenlegi kampányban nagyobb szerepet kapott, kvázi átvéve a Megafon helyét. Merkovity Norbert elárulta,

csak magyar viszonylatban érezzük, hogy hirtelen elárasztottak minket az MI videók.

Például Donald Trump kampányában már használtak olyan MI által generált fotót, amelyen afroamerikaiak gyűrűjében ül, miközben ez az a szavazóbázis, aki nagyon alacsony számban voksolt Trumpra a korábbi választáson.

– Az tény, hogy a Fidesz a megszokott stratégiáját használja. Ha egy eszköz, például a mesterséges intelligencia beválik, akkor maximálisan kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket. Ráadásul olcsóbb egy ilyen videó elkészítése, mint emberekkel leforgatni valami hasonlót. A cél pedig, hogy a fogékonyak számára kivetíti azokat a gondolatokat, amikről beszélnek nekik, de nem valóságos. Például mikor Magyar Péter gonosz kacajjal kerítést bont, az a migrációs félelemre játszik rá. Érzéseket közvetít, még ha nyilvánvalóan nem is történt ilyesmi – magyarázta a politológus, aki hozzátette a cél, a 2022-es tábor, elsősorban a peremszavazók visszaterelése.

Dukász Magor, akinek a neve eddig alig jelent meg a nyilvánosságban, pedig 2016 és 2022 között a Fidesz digitális igazgatójaként hazai és nemzetközi rendezvényeken is aktívan részt vett, most pedig a kormánytól elvileg független Digitális Szuverenitás Központ Kft. vezetőjeként besegít a „digitális harcba". Annyira, hogy a nemrég megrendezett zánkai Harcosok Klubja edzőtáborában Orbán Viktor előtt mondott beszédet. A Telex – akinek valaki elküldte a zárt körű rendezvény hangfelvételeit – arról írt, hogy Dukász szerint a harcosok is tudnak sikeres tartalmakat készíteni, a tuti recept pedig, ha a videó mesterséges intelligencia segítségével készül. Azt is hozzátette, hogy ebben előrébb tartanak, mint a baloldal, és hogy szerinte azért jók ezek, mert humorosak, és az emberek látják, hogy „ebben poén lesz”. A cél, hogy egy idő után mindenki tartalomkészítővé váljon, adta ki az ukázt.

– Hogy ez mennyire humoros, az ízlés kérdése. Mindenesetre látható, hogy hibák is becsúsznak: például abban a videóban, ahol Orbán Viktor „gólt lő” Magyar Péternek, valójában nem is ugyanazon a pályán vannak – ami már önmagában sokatmondó. Ráadásul a focipályán Magyar Péter látható, nem a miniszterelnök, ami meglehetősen érdekes hiba – jegyezte meg Merkovity Norbert.

Az Európai Unió hatályos szabályozása a mesterséges intelligenciáról világosan kimondja, hogy az MI-vel készült tartalmakat, vízjelezni kell, tehát fel kell tüntetni, hogy nem valós képről, videóról van szó. A kormányoldal ennek hol megfelel, hol nem, mindkét verzióra van példa.

Szintlépésnek minősült amikor a köztévé a NEM egyik MI riportját illesztette be a Híradó blokkjába.

A videón az utca emberét kérdezgetik arról, hogy mit gondol a Tisza adóemeléséről. Itt ugyan jelezték, hogy Apáti Bencéék egyik videójáról van szó, de a blokkban nem választották külön az igazi riportot és a mesterséges intelligenciával készült részt. Merkovity Norbert elmondta lapunknak, hogy az emberek mennyire tudják megkülönböztetni a valót és a valótlant, meglehetősen egyénfüggő.

– A digitális tudásunk nincs azon a szinten, hogy mindenki képes legyen felismerni egy MI videót. Gyorsan leszögezem, ez nem magyar tulajdonság, hanem globális probléma. Az oktatás feladata lenne, hogy a lehető leghamarabb, lehetőség szerint már az általános iskolában megtanítsák a forráskritika alapjait. Így talán évtizedek múlva érdekelheti az embereket, hogy amit lát, olvas az igaz-e. Hozzáteszem, még így is felül fogja írni, hogy hajlamosabbak vagyunk azt elhinni, ami illeszkedik a világképünkbe. – mondta a politológus, aki arról is beszélt, hogy noha ellenzéki témájú mesterséges intelligenciával is találkozunk az interneten, de Tisza Párt láthatóan nem ült fel erre a lóra. – Ez kontrasztot jelent, míg az ellenfél egy mesterséges világban létezik, addig ők szilárd talajon állva, tényeken alapuló ígéreteket tesznek. Ezt nem mondják ki, de ezt az érzetet tudják erősíteni, ami még akár a hasznukra is lehet.