Az utóbbi pár hónapban megszaporodtak a mesterséges intelligencia által generált videók, a képi manipuláció azonban korábban is létezett, most csak szintet lépett

– Látni annyi, mint elhinni, vagyis a képi anyag mindig meggyőzőbb, mint az írott. A film korai időszakában, mikor még a híreket moziban vetítettek, bőven voltak olyanok, amiket megrendeztek, például színészek játszották el, vagy filmtrükköket alkalmaztak. Ezt később a Szovjetunióban is használták. Tehát az a fajta képi manipuláció létezett, most csak szintet lépett – mondta Merkovity Norbert, a Szegedi Tudományegyetem Politológiai Tanszékének vezetője.
Az utóbbi pár hónapban igencsak megszaporodtak a mesterséges intelligencia (MI) által generált videók, fotók. A többségük Magyar Pétert próbálja negatív színben feltüntetni. A legújabb ezek közül az, amelyiken a Tisza Párt elnöke egy gumiszobában lekötözve, előre-hátra hintázva beszél arról, hogy ő hozta össze az orosz-amerikai béketárgyalást, és, hogy a portugálok ellen is ő lőtt gólt. A videóért az Apáti Bence által fémjelzett Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) a felelős. Úgy tűnik a szervezet a jelenlegi kampányban nagyobb szerepet kapott, kvázi átvéve a Megafon helyét. Merkovity Norbert elárulta,
csak magyar viszonylatban érezzük, hogy hirtelen elárasztottak minket az MI videók.
Például Donald Trump kampányában már használtak olyan MI által generált fotót, amelyen afroamerikaiak gyűrűjében ül, miközben ez az a szavazóbázis, aki nagyon alacsony számban voksolt Trumpra a korábbi választáson.
– Az tény, hogy a Fidesz a megszokott stratégiáját használja. Ha egy eszköz, például a mesterséges intelligencia beválik, akkor maximálisan kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket. Ráadásul olcsóbb egy ilyen videó elkészítése, mint emberekkel leforgatni valami hasonlót. A cél pedig, hogy a fogékonyak számára kivetíti azokat a gondolatokat, amikről beszélnek nekik, de nem valóságos. Például mikor Magyar Péter gonosz kacajjal kerítést bont, az a migrációs félelemre játszik rá. Érzéseket közvetít, még ha nyilvánvalóan nem is történt ilyesmi – magyarázta a politológus, aki hozzátette a cél, a 2022-es tábor, elsősorban a peremszavazók visszaterelése.Jóformán már csak a szar ömlik ránk a netről: az elszaródás globális jelenség lett
Dukász Magor, akinek a neve eddig alig jelent meg a nyilvánosságban, pedig 2016 és 2022 között a Fidesz digitális igazgatójaként hazai és nemzetközi rendezvényeken is aktívan részt vett, most pedig a kormánytól elvileg független Digitális Szuverenitás Központ Kft. vezetőjeként besegít a „digitális harcba". Annyira, hogy a nemrég megrendezett zánkai Harcosok Klubja edzőtáborában Orbán Viktor előtt mondott beszédet. A Telex – akinek valaki elküldte a zárt körű rendezvény hangfelvételeit – arról írt, hogy Dukász szerint a harcosok is tudnak sikeres tartalmakat készíteni, a tuti recept pedig, ha a videó mesterséges intelligencia segítségével készül. Azt is hozzátette, hogy ebben előrébb tartanak, mint a baloldal, és hogy szerinte azért jók ezek, mert humorosak, és az emberek látják, hogy „ebben poén lesz”. A cél, hogy egy idő után mindenki tartalomkészítővé váljon, adta ki az ukázt.
– Hogy ez mennyire humoros, az ízlés kérdése. Mindenesetre látható, hogy hibák is becsúsznak: például abban a videóban, ahol Orbán Viktor „gólt lő” Magyar Péternek, valójában nem is ugyanazon a pályán vannak – ami már önmagában sokatmondó. Ráadásul a focipályán Magyar Péter látható, nem a miniszterelnök, ami meglehetősen érdekes hiba – jegyezte meg Merkovity Norbert.Szabó Zsófi szerint sincs rendben, hogy Magyar Pétert láncra vert kutyaként ábrázolják a vidéki fideszes portálokon
Az Európai Unió hatályos szabályozása a mesterséges intelligenciáról világosan kimondja, hogy az MI-vel készült tartalmakat, vízjelezni kell, tehát fel kell tüntetni, hogy nem valós képről, videóról van szó. A kormányoldal ennek hol megfelel, hol nem, mindkét verzióra van példa.
Szintlépésnek minősült amikor a köztévé a NEM egyik MI riportját illesztette be a Híradó blokkjába.
A videón az utca emberét kérdezgetik arról, hogy mit gondol a Tisza adóemeléséről. Itt ugyan jelezték, hogy Apáti Bencéék egyik videójáról van szó, de a blokkban nem választották külön az igazi riportot és a mesterséges intelligenciával készült részt. Merkovity Norbert elmondta lapunknak, hogy az emberek mennyire tudják megkülönböztetni a valót és a valótlant, meglehetősen egyénfüggő.
– A digitális tudásunk nincs azon a szinten, hogy mindenki képes legyen felismerni egy MI videót. Gyorsan leszögezem, ez nem magyar tulajdonság, hanem globális probléma. Az oktatás feladata lenne, hogy a lehető leghamarabb, lehetőség szerint már az általános iskolában megtanítsák a forráskritika alapjait. Így talán évtizedek múlva érdekelheti az embereket, hogy amit lát, olvas az igaz-e. Hozzáteszem, még így is felül fogja írni, hogy hajlamosabbak vagyunk azt elhinni, ami illeszkedik a világképünkbe. – mondta a politológus, aki arról is beszélt, hogy noha ellenzéki témájú mesterséges intelligenciával is találkozunk az interneten, de Tisza Párt láthatóan nem ült fel erre a lóra. – Ez kontrasztot jelent, míg az ellenfél egy mesterséges világban létezik, addig ők szilárd talajon állva, tényeken alapuló ígéreteket tesznek. Ezt nem mondják ki, de ezt az érzetet tudják erősíteni, ami még akár a hasznukra is lehet.
A közéleti nyilvánosság alsó bugyra
– Magyarországon nagyon alacsony a médiába vetett bizalom. Ebből az következik, ha nem hisszük el, hogy igaz, amit az adott médium ír, akkor minden más hírforrásnak ugyanakkorra hitelességet szavazhatnak az emberek – mondta lapunknak Bene Márton, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa azzal kapcsolatban, hogy a Redditen terjengő pletykák megjelentek a közbeszédben is.
De mi is az a Reddit? Valójában az egyik legnagyobb közösségi oldal a világon, mégis sokan csak hallomásból ismerik. Míg a Facebook és az Instagram inkább a barátokkal való kapcsolattartás terepe, a Reddit egészen más: egy hatalmas, nemzetközi fórumrendszer, ahol emberek milliói beszélgetnek minden elképzelhető témáról. A platform több százezer úgynevezett „subredditből” áll, amelyek mindegyike egy adott témára épül. Léteznek például közösségek a technológia, a filmek, a tudomány vagy éppen a magyar kultúra iránt érdeklődők számára. A Reddit működésének egyik alapja a szavazási rendszer. A felhasználók fel-, vagy leszavazhatják egymás bejegyzéseit és hozzászólásait, ennek köszönhetően a legérdekesebb vagy legértékesebb tartalmak kerülnek a lista tetejére. A felhasználók többnyire anonim módon vesznek részt a beszélgetésekben. A Redditen évek óta helyet kapnak azok, amiket a szaknyelv csak suttogó propagandának nevez. Alapvetően az ilyen, főleg magánéleti pletykák nem szoktak bekerülni a közbeszédbe, ez azonban úgy tűnik most megváltozott.
Az úgynevezett Zsolt bácsi-ügy eleinte csak Redditen létezett, a mainstream média nem is írt róla, hiszen nem volt miről, tekintve, hogy nincs bizonyíték az ügyben. Viszont a Juhász Péter hangfelvétele után, melyen Látó János hitoktató arról beszél, hogy tíz évvel ezelőtt Ózd környékén egy bizonyos „Zsolti bácsi” érkezett a gyerekekért, a témát bevitte az ellenzék az Országgyűlésbe.
Innen pedig a hagyományos médiába is bekerült a történet, igaz, csak a tudósítás szintjén. Ettől fogva a Redditen már sokan tényként kezelték a még mindig bizonyíték nélküli történtet. A politikusok kis része pedig minden kritika nélkül továbbosztott ezzel kapcsolatos, ellenőrizetlen forrású információkat, fotót, ami feltehetően szintén a Redditről származott (az újságok ezt nem tették).
Bene Márton elárulta, maga is azt tapasztalta, sokan már a Parlamentben zajlott csörte előtt hallottak a Zsolt bácsi-ügyről.
– A nyilvánosság úgy alakult át, hogy két szintje van. Van egy hagyományos, amit a média- és politikai elitek ellenőriznek, és különböző – bár hazánkban egyre inkább vitatott - médiaetikai, és szakmai normákon keresztül szűrik az információt. A másik szint, ami ez alatt van, ott megjelennek a tömegek és az itt keringő információkat nem ellenőrzi senki. Erre példa a Reddit, ami tényleg egy olyan hely, ahol bárki bármit közzétehet – fogalmazott Bene Márton.
A másik közelmúltbeli eset, ahol előkerült a Reddit neve, az a Tisza Világ applikációval kapcsolatos adatszivárgás kérdése. Mint arról lapunk is beszámolt, az applikáció körüli adatszivárgásról az Index 2025. október 6-án közölt először cikket, amelyben egy Reddit posztban megosztott linkre hivatkozva azt állította, hogy október 1-jén mintegy 18 ezer felhasználó személyes adatai szivároghattak ki.
A portál utalt egy ukrán cég, a PettersonApps szerepére is, és hogy az alkalmazás adminjai között egy Miroszlav Tokar nevű ungvári fejlesztő is feltűnik. Mindezeket a Tisza Párt egyértelműen tagadta. A 444 arról írt, hogy a jelek arra utalnak, amatőrökről lehet szó, mivel a lista egyes elemei stimmelnek, viszont a fájl hibákat is tartalmaz, könnyen lehet, hogy kézzel írták be, így viszont bármit hozzá írhattak maguk a készítők is. Azóta Tisza Párt közölte, egy beépített önkéntes lehetett a szivárogtató. Mindenesetre itt az történt, hogy az Index véletlenül rábukkant egy, már a cikk megjelenésekor törölt Reddit posztra, amely tartalmazta azt a linket, melyen megtalálható a felhasználókról szóló lista. Bene Márton szerint a Reddit sokkal inkább akkor válik érdekessé, amikor az újságírók már nem tudják kikerülni azokat a témákat, amik a tömegben keringenek – Hogy a platform használata mennyire fog felerősödni a továbbiakban az a politikai szereplőkön is múlik. Ha ők felemelik a nyilvánosság első szintjére az oldalon olvasható történteket, ellenőrizetlen információkat, akkor az újságok is kénytelenek foglalkozni velük.
Ezt láttuk a Zsolt bácsi-ügy esetén is.