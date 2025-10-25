Szabó Zsófi szerint sincs rendben, hogy Magyar Pétert láncra vert kutyaként ábrázolják a vidéki fideszes portálokon

Fidesz;békemenet;mesterséges intelligencia;Szabó Zsófi;Magyar Péter;

2025-10-25 20:30:00 CEST

Mindemellett a szeretet erejét ment megmutatni a fideszes Békemenetre.

A Balzac diákújság megszólaltatta a Békemeneten a színész-műsorvezető Szabó Zsófit, akitől megkérdezték azt is, mit szól ahhoz, hogy a Fidesz szócsövévé változtatott megyei lapokban olyan, mesterséges intelligenciával generált fotót jelent meg, amelyen Magyar Pétert láncra vert kutyaként ábrázolják ukrán zászlókkal a háttérben, a póráz pedig Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének kezében van. Szabó Zsófi úgy válaszolt: „szerintem semmi ilyen nem fér bele. Bármilyen is a politika, ilyen nem fér bele.” Megjegyezte, nem tudja egyébként, hogy ki csinálta ezt a képet.

A hvg.hu által észrevett rövid interjúban Szabó Zsófi azt is kifejtette, azért ment el a Békemenetre, mert bár sokan támadták az értékrendje felvállalása miatt, az csak még jobban motiválta arra, hogy ott legyen együtt azokkal, akik úgy gondolkodnak, mint ő. A Békemenettel szerinte a szeretet erejét kell megmutatni, és hogy együtt erősek. „Orbán Viktor a kezdetektől és reméljük még sokáig” - mondta a pulóveréről, amelyre egy képet nyomtak az 1989-es Orbán Viktorról a Pride of Hungary felirat kíséretlében. az a jelenet volt látható, amikor is 1989-ben a későbbi miniszterelnök még oroszellenes hangvételű beszédet tartott Nagy Imre újratemetésén.