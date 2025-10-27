Széljobb győzelem Argentínában

választás;Argentína;Donald Trump;Javier Milei;

2025-10-27 15:55:00 CET

A szavazatok több mint 40 százalékával megnyerte az időközi parlamenti választást az argentin elnök, Javier Milei pártja. Nagy fegyvertény ez számára.

A La Libertad Avanza (LLA) a győzelem ellenére nem szerzett abszolút többséget a parlament alsóházában, de az eredmény így is nagy sikernek számít. "A nép ma úgy döntött, hátrahagy száz évnyi dekadenciát, és ma elkezdődik a nagy Argentína építése" - idézte Mileit az argentin La Nación napilap.

Néhány hete az elnököt még kővel, palackokkal dobálták a Buenos Aires agglomerációjában lévő Lomas de Zamorában tartott kampányeseményén. Az ellenzéki, peronista erődítményként ismert tartományban is szorosan ugyan, de nyert, ami elképesztő azután, hogy csupán két hónapja a helyi képviselőválasztáson a LLA 14 ponttal alulmaradt.

Milei elnökségét korrupciós botrányok és romokban heverő gazdaság jellemzik, pártjának tagjai pedig sorozatosan "játékon kívül maradnak", amiért kábítószer-kereskedelemmel hozzák őket összefüggésbe. Éppen ezért az előzetes közvélemény-kutatások egyértelmű vereséget jósoltak az LLA-nak. A legnagyobb és legfontosabb Buenos Aires tartományban (ami a nemzeti szavazatok 40 százalékát adja) még arra sem jutott idő, hogy cseréljék a helyi jelölt kampányplakátját. Milei protezsáltja, José Luis Espert korrupciós vádak miatt mondott le nem sokkal a választás előtt, és az új jelöltről, Diego Santilliről készült plakátokat már sem kinyomtatni, sem kiragasztgatni nem volt idő.

De akkor mégis mi történt? Milei és pártja kampányát a peronizmus visszatérésével (annak kirchnerista ágával) való ijesztgetés jellemezte. A peronizmus Juan Domingo Perón és felesége, Evita XX. századi politikai, gazdasági és szociális modelljét jelenti. Tulajdonképpen egyesítette az argentin nacionalizmus szélsőséges és kevésbé szélsőséges ágát egy baloldali populista rendszerben. Ezt képviselte Cristina Fernández de Kirchner és a szintén exelnök férje, a 2010-ben elhunyt Néstor Kirchner, saját intézkedéseikkel kiegészítve. Az Igazságosság Párt (PJ) most ellenzékben van. A peronista rendszernek is kevés esélye volt 2023-ban a győzelemre, mivel az infláció és az államadósság mértéke már akkor az egekbe szökött. Kirchnert nemrég ítélték el korrupciós vádak miatt, ami megrengette a PJ hitelességét. Az ítélet szerint férjével közös építési cégének, az Austral Construccionesnek osztott ki rendszeresen közbeszerzéseket Santa Cruz tartományban (aminek Néstor Kirchner tíz éven át volt kormányzója), természetesen jóval piaci ár feletti összegekért.

Milei kampányának másik sarkalatos pontja a gazdaság megmentése volt, igaz, nem akármilyen áron: egyik fő szövetségese, Donald Trump amerikai elnök 40 milliárd dolláros amerikai segélycsomagot ajánlott - ennek a felét hitelben - feltéve, ha Milei megnyeri a választást. Más kérdés, hogy ezzel a latin-amerikai ország teljesen kiszolgáltatja magát Trump közismerten változó szeszélyeinek.

2023-as elnökké választása óta Milei azon dolgozott, hogy piacpárti reformokkal teljesen átalakítsa az ország gazdaságát. Az elmúlt két évben több tízezer állami munkahelyet szüntetett meg, és megszorító csomagokkal csökkentette az állam szociális kiadásait is. Ezt kampánya során láncfűrésszel demonstrálta, amellyel többször színpadra is lépett. Most azonban a láncfűrész mellett hidakat is kell építenie, mert a kongresszusban új szövetségesekre lesz szüksége, hogy reformjait átvigye. Az El País által megszólaltatott szakértők szerint Milei újra kell strukturálnia kormányát és meg kell mutatnia, képes lesz mandátuma utolsó évében kompromisszumot kötni. Ezen kívül nem halogathatja tovább azt a sokat emlegetett gazdasági reformot sem, amelynek működését egyelőre az amerikai kormány mesterségesen tartja fenn.