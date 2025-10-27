Orbán Viktor a jövő hét második felében elutazik Donald Trumphoz, hogy rávegye az amerikai elnököt az oroszokat sújtó szankciók visszavonására

Donald Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja őket – idézte hétfőn a hvg.hu az Olaszországban tartózkodó Orbán Viktort, aki a La Repubblica újságírójának nyilatkozott erről Rómában azután, hogy távozott a vatikáni pápai audienciáról és elindult a találkozójára Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A magyar miniszterelnök az utcán nyilatkozott arról, hogy nemsokára megy Washingtonba az amerikai elnökkel tárgyalni.
A washingtoni útról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy hétfői sajtótájékoztatóján beszélt, mint mondta, a jövő hét második felében kerülhet sor. Orbán Viktor a nyilatkozatában közölte, hogy Donald Trumppal arról fognak beszélgetni, hogy miként lehetne a magyar gazdaságot fenntarthatóan kiszolgáló energetikai rendszert kiépíteni.
– Magyarország erőteljesen rá van utalva utalt az orosz kőolajra és földgázra, ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknek és kimaradásokat is eredményezhetnek – mondta Orbán Viktor, aki újságírói kérdésre még határozottabban jelentette ki, hogy magyar szemszögből a szankciókkal Donald Trump hibát követett el. – Megpróbáljuk majd megtalálni ebből a kiutat, különösen Magyarország számára – fogalmazott a kormányfő.Az Egyesült Államok konkrét tervet vár, miként válik le Magyarország az orosz kőolajról és földgázról
Emlékezetes, Donald Trump a múlt héten jelentette be, hogy lemondta Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború lezárása ügyében tervezett Budapesti csúcstalálkozóját, állítása szerint azért, mert szerinte nem történt érdemi előrelépés a diplomáciai erőfeszítésekben, és az időzítés sem volt megfelelő. Ezzel egy időben a Fehér Ház új szankciókat jelentett be a két legnagyobb orosz olajcégre, a Rosznyeftyre és a Lukoilra Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt. Akkor az amerikai elnök mondta, bízik benne, hogy az intézkedések csak ideiglenesek lesznek.Donald Trump: Lemondtam a találkozót Vlagyimir Putyinnal, egyszerűen nem éreztem helyesnekSzijjártó Péter: Lesz budapesti Trump–Putyin-csúcs, csak az amerikaiak szerint most nem hozna valódi eredményt