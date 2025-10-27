Sokoldalú jazzdobos – Jack DeJohnette halálára

gyász;Jack deJohnette;

2025-10-27 16:06:00 CET

Jack DeJohnette amerikai jazzdobos, komponista és zenekarvezető – akit a műfaj ikonikus egyéniségeként tartanak számon, s aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Miles Davis, Charles Lloyd vagy Sonny Rollins – 83 éves korában elhunyt. Lemezkiadója, az ECM közlése szerint halálát szívelégtelenség okozta.

A chicagói születésű Jack DeJohnette doo wop és rock and roll stílusban játszó zongoristaként és énekesként kezdte pályáját, majd érdeklődése fokozatosan a jazz és a dobolás felé fordult. Az 1950-es évek végétől saját trióját vezette, közben alkalmanként olyan avantgárd nagyságok hívták játszani, mint Roscoe Mitchell vagy John Coltrane. Az 1960-as évek közepén, egyetemi tanulmányait megszakítva, mindössze 28 dollárral a zsebében érkezett New York-ba, hogy karriert csináljon. Fantasztikus zongoristák (Bill Evans, Keith Jarrett, Herbie Hancock) partnere volt, de az igazi nagy elismerést Miles Davis zenésztársaként, Dave Holland, Chick Corea és Wayne Shorter oldalán szerezte. A fúziós korszak sztárdobosaként olyan kultikus albumok sikeréhez járult hozzá, mint a Bitches Brew, a Jack Johnson és az On the Corner.

Saját nevén 1968-ban jelent meg az első lemeze, amelyet csaknem ötven önálló album követett. 1973-tól a német ECM kiadó művésze volt, zenéje Európában is széles körben ismertté vált; itt dolgozott együtt Jan Garbarekkel és Pat Methenyvel. A kétszeres Grammy-díjas muzsikus játékát elemezve a kritikusok mindig kiemelték sokoldalúságát: a free jazzben és a különböző fúziós műfajokban épp oly otthonosan mozgott, mint a rhythm and blues világában. A magyar jazzrajongók számára kedves emlék, hogy Jack DeJohnette 2002-ben, a rádiós jazzdob tehetségkutató zsűrielnökeként megismerkedett Szakcsi Lakatos Bélával és két fiával, valamint Oláh Kálmánnal. Az akkori örömzenélés nyomán egy stúdiólemez született, amelyen a négy magyar zongorista (Szakcsi Generation néven) triókat játszik Johnette és az ugyancsak világsztár nagybőgős, John Patitucci társaságában.