Díjat kapott Enyedi Ildikó új filmje a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon

film;elismerés;operatőr;Enyedi Ildikó;

2025-10-27 12:24:00 CET

A premier előtti vetítésre már korábban elfogytak a jegyek.

A Csendes barát című film operatőre, Pálos Gergely nyerte el a legjobb fényképezésért járó Silver Hugo-díjat a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál díjátadóján – írja a Kultúra portál.

Enyedi Ildikó alkotása német–francia–magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült.

A Velencei Filmfesztiválon hat elismerést begyűjtő mű érzékeny, filozofikus hangvételű alkotás, amely párhuzamot teremt a növényvilág és az ember kapcsolatában. A Csendes barát három történetet mutat be, amelyekben ember és növény három bizonytalan találkozása válik láthatóvá, amikor ez a két, gyökeresen eltérő érzékelés rövid időre összhangba kerül.

A három idősík elkülönítését sajátos filmnyelvi megoldás is segíti, mivel mindegyiket eltérő módon rögzítették. Az 1908-ban játszódó jeleneteket 35 milliméteres fekete-fehér filmre készítették, a hetvenes évek jellegzetes vizuális világát 16 milliméteres film hordozza, míg a 2020-as évet digitális technikával vették fel.

Enyedi Ildikó legújabb filmje 2026. január 29-én kerül a magyar mozikba a Mozinet forgalmazásában, de a közönség premier előtt, október 28-án, kedden megtekintheti a BIFF-en, a Corvin moziban. A vetítésre szóló jegyek már napokkal korábban elfogytak, a fesztivál pedig a telt házas bemutató bevételét a BIFF filmfinanszírozási programja, a Cine-Collegium Budapest második kiírásának alapjába ajánlja fel.