- Minden nap, ami újabb hivatali lépés nélkül történik, erősíti a gyanút, hogy az IH-elnökével szembeni januári akciónak politikai motivációi voltak 

hivatali visszaélés;hűtlen kezelés;gyanúsítás;Központi Nyomozó Főügyészség;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2025-10-28 05:55:00 CET

A jogszabály szerint Biró Ferencet az Állami Számvevőszék elnöke elmozdíthatná, folyamatban lévő büntetőeljárás esetén a Fővárosi Törvényszéken kezdeményezhetné az IH elnökének a leváltását.

Egyre erősödik a gyanú, hogy nem csak a bűnüldözés volt idén januárban Biró Ferenc, az uniós nyomásra létrehozott korrupcióellenes Integritás Hatóság elnöke elleni látványos hatósági akció célja.

- A Központi Nyomozó Főügyészségen az Integritás Hatóság elnökét érintően elrendelt büntetőeljárás folyamatban van, legutóbbi közlésünk óta a sajtó tájékoztatására okot adó fejlemény nem történt – adta tudtunkra az ügyészség, amikor arról érdeklődtünk, hogyan áll a Biró Ferenccel szembeni ügy.

Utoljára az ügyészség idén februárjában közölt fejleményt az ügyben, akkor hivatali visszaélés mellett hűtlen kezeléssel is meggyanúsították az IH elnökét.

Mint emlékezetes, idén január közepén szállta meg látványosan az ügyészség és a rendőrség az IH Széchenyi téri épületét, majd tartott egész napos házkutatást a hatóságnál, Birót pedig gyanúsítottként hallgatták meg. A gyanú akkor az volt, hogy Biró átengedte az egyik IH-s szolgálati kocsi használatát a feleségének, amivel 14 millió forint kárt okozott a hivatalnak. Biró a gyanúsítással szemben panasszal élt, az ellene felhozottakat tagadta. A sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy érdekes módon az ügyészség akkor lépett akcióba, amikor az IH elkezdte vizsgálni Balásy Gyula, a kormányzati kommunikációs tenderek állandó győztesének az ügyeit. Mint arra Biró felhívta a figyelmet, a kiszálló rendőrök és ügyészek egy kisbusznyi iratot is elvittek az IH-ból. A januári gyanúsítás után történt, hogy februárban több tanácsadói szerződés és egy ismerőse foglalkoztatása kapcsán hűtlen kezeléssel gyanúsították meg bírót 87 millió forint értékben. (Biró ezekkel szemben is panaszt tett. Az ügyben az IH-t is megkerestük, de nem nyilatkoztak arról, hogy történt-e bármilyen hatósági lépés az elnök ügyében.)

Érdekes módon a jogszabály szerint az IH elnökét Windisch László az Állami Számvevőszék elnöke elmozdíthatná, így folyamatban lévő büntetőeljárás esetén a Fővárosi Törvényszéken kezdeményezhetné az IH elnökének a leváltását. Bár Windisch László februárban még azt közölte, mérlegeli, hogy elindítsa a jogi folyamatot, augusztusra egyértelművé tette a 24.hu-nak, hogy nem nyújtott be ilyen keresetet. Azaz nem látta megalapozottnak vagy megfelelő súlyúnak az ügyet.

- Minden nap, ami újabb hivatali lépés nélkül történik, erősíti a gyanút, hogy az IH-elnökével szembeni januári akciónak politikai motivációi voltak

– írta körbe a helyzetet Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója. Az év elején a Népszava szakmai forrásai úgy vélekedtek: ha igaz, hogy a hatóságok 14 milliós hűtlen kezeléssel gyanúsították Birót, érthetetlen, hogy miért kellett ehhez nagy sajtónyilvánosság mellett tucat nyomozóval, rendőrrel kivonulni az IH épületéhez.

- Egy ilyen ügyben bőven elég lett volna, ha kimegy két ügyész és megkérik Birót, hogy a vonatkozó szerződésekkel sétáljon át velük az ügyészségre

– mondták lapunknak.