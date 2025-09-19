Csaknem 100 millió forintért vesz földet az Integritás Hatóság elnöke a Balaton-felvidéken

földvásárlás;Balaton-felvidék;ökológiai gazdálkodás;nagybirtokok;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2025-09-19 16:00:00 CEST

Biró Ferenc a korábbi vagyonbevallása szerint összesen már több mint 20 hektárnyi ingatlannal rendelkezik, a jelenlegi pécselyi föld szomszédos telkeit már megszerezte, azokon úgynevezett családi ökológiai gazdálkodást folytat.

Összesen 9 922 négyzetméter külterületi ingatlant vásárol 97,5 millió forintért a Veszprém megyei Pécsely külterületén Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság hűtlen kezeléssel gyanúsított, de az ellene több mint fél éve zajló büntetőeljárás dacára helyén maradó elnöke – derült ki az Átlátszó pénteki cikkéből. Mint írják, a tranzakcióra egy kifüggesztett adásvételi szerződésből derült fény, és annak alapján az érintett három helyrajzi számon fekvő terület – szőlőültetvények és gazdasági épület – a dokumentum szerint per-, teher- és igénymentes, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik.

– A közel 1 hektáros pécselyi adásvétel – területi nagyságát és művelési ágát tekintve – mező- és szőlő, természetvédelmi övezetben fekvő földrészleteket érint, és egy 79 millió forint értékű gazdasági épületet is magában foglal. A szerződésből az is kiderül, hogy Biró a most megvásárolt telkekkel közvetlenül szomszédos telkeket már korábban megszerezte, és ott családi gazdálkodóként ökológiai gazdálkodást folytat. A négy korábban megszerzett helyrajzi számon lévő terület is Pécselyhez tartozik, pécselyi ingatlan viszont nem szerepel az elnök vagyonbevallásaiban, csak egy veszprémi szántó és egy veszprémi zártkert – olvasható a cikkben.

Mint írják az Integritás Hatóság elnöke idei vagyonbevallásában összesen 5 ingatlan szerepel: egy veszprémi szántó, egy veszprémi zártkert, egy szerencsi és egy tállyai ingatlan, valamint egy solymári zártkert. Ezek együttes nagysága 22,8 hektár, és ehhez jön még az idei bevallásban sem szereplő 2 hektáros solymári birtok. Ugyancsak a vagyonbevallás tartalmazza, hogy Biró Ferencnek januárban 68 millió forintja volt bankban és havonta 5,6 millió forintos a fizetése.

Amint arról lapunk is beszámolt, Integritás Hatóság elnöke annak ellenére a helyén maradhatott, hogy ellene több mint fél éve büntetőeljárások indultak. Az ügyészség szerint Biró Ferenc a szolgálati autót átengedte felesége használatába, amellyel 14 millió forintos kárt okozott a hivatalnak. Ezért hivatali visszaéléssel gyanúsítják, továbbá a nyomozók álláspontja szerint hűtlen kezelést is elkövetett tanácsadói szerződésekkel, valamint egy családi ismerős foglalkoztatásával.