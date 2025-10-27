Szolidaritási akciót tartottak a könyvtárosokért Pécsen, petíció indult a közgyűjteményekben dolgozók megbecsüléséért

Pécs;könyvtár;petíció;Péterffy Attila;Hankó Balázs;

2025-10-27 20:47:00 CET

Ezt Péterffy Attila polgármesternek és Hankó Balázs kulturális miniszternek címezték.

Hétfőn szolidaritási akciót tartottak a pécsi könyvtárosokért. Petíció is indult a könyvtárak jövőjéért és a közgyűjteményekben dolgozók megbecsüléséért, amit a könyvtárosok Péterffy Attila polgármesternek és Hankó Balázs kulturális miniszternek címeztek – írja a 444.

A portál felidézi, még szeptember végén írtak nyílt levelet a pécsi könyvtárosok minden helyi képviselőnek, miután az intézmény pénzügyi helyzete tarthatatlanná vált. Felsorolták benne az alulfinanszírozottságból, elvándorlásból és létszámstopból fakadó problémáikat, és bemutatták, milyen elkeserítő, szégyenletesen alacsony fizetésekért dolgoznak. A bruttó átlagkereset ugyanis a pécsi könyvtárban mindössze 379 693 forint, ami alig több mint fele az országos bruttó átlagkeresetnek, de még az országos könyvtári fizetésektől is több mint 20 százalékkal elmarad.

A pécsi városvezetés néhány napon belül egy nesze-semmi-fogd-meg-jól választ adott: „kifejezte együttérzését, és biztosította intézményünket arról, hogy támogatásukra számíthatunk”, de a polgármester által aláírt levélben „egyértelműen szerepel: nincs forrás a béreink rendezésére, a helyzetünk valós javítására”.

A 444 kiemeli, a pécsiek tiltakozása nem egyedülálló: a szegedi könyvtárosok szintén meghirdették a szolidaritási akciójukat, mondván, az ő könyvtáruk jelenlegi helyzete is tarthatatlan. A szegedi akció november 13-án lesz.