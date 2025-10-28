A Himalája rejtett csúcsai

Himalája;képgaléria;

2025-10-28 06:00:00 CET

Nepálban találjuk a világ tíz legmagasabb hegyét, amelyek ezrével vonzzák a hegymászókat az ázsiai országba.

Akinek nem a méret a lényeg, számos olyan csúcsot is talál, amelyet most még elsőként hódíthat meg, nem a szervezett tömegturizmus keretében, hanem a klasszikus alpinista stílusban.

Mint Benjamin Vedrines és Nicolas Jean, két fiatal francia hegymászó, akik elsőként jutottak fel a 7468 méteres Jannu Eastre, a Kumbhakarma egy meredek mellékcsúcsára, útjukról pedig szédítő képsorozat készült.