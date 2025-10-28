Himalája;képgaléria;

A Himalája rejtett csúcsai

Nepálban találjuk a világ tíz legmagasabb hegyét, amelyek ezrével vonzzák a hegymászókat az ázsiai országba. 

Akinek nem a méret a lényeg, számos olyan csúcsot is talál, amelyet most még elsőként hódíthat meg, nem a szervezett tömegturizmus keretében, hanem a klasszikus alpinista stílusban.

Mint Benjamin Vedrines és Nicolas Jean, két fiatal francia hegymászó, akik elsőként jutottak fel a 7468 méteres Jannu Eastre, a Kumbhakarma egy meredek mellékcsúcsára, útjukról pedig szédítő képsorozat készült.

Sztálin füstbe burkolva, megperzselt szárnyakkal, sötét angyalként lép a színpadra. A helyszín az egykori irodája a Kremlben, amelynek jelenlegi lakója az épp szabadnapos Vlagyimir Putyin. Sztálin elmeséli, hogy azért van jelenése havonta a földön, mert már a pokolban is dívik a demokrácia, ezért sajnálatos módon az alvilági bíróság még mindig nem döntött sorsáról (bezzeg Hitler, ő már vígan trafikál újjászületve!). Pokolra küldik, vagy tán reinkarnáció lesz a jussa? „Több mint hetven éve várok a döntésre, ott a tornácon, mert Sztálin kemény dió azoknak az alvilági bíráknak” – ez az antréja Pintér Károly Homo Szovjetikusz című drámájának, melyet az óbudai Zichy-kastélyban, a Térszínház színpadán láttunk.