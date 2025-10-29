Ai Weiwei operát rendezett

Ai Weiwei;

A jelmezeken és kellékeken néhány rajza és fényképe is megjelenik – köztük a híres, középső ujjat mutató kéz is.

A világhírű kínai művész, Ai Weiwei sajátos vizuális stílusában és a kortárs politikára reflektálva rendezte meg Giacomo Puccini Turandot című operáját – írta meg a The Art Newspaper művészeti portál. Az előkészületekről dokumentumfilm is készült, az Ai Weiwei’s Turandot című alkotásban nyomon követhetjük, hogy az alkotó hogyan instruálja a Római Operaházban a stábját.

De miért is rendezett az ismert képzőművész operát? A filmből kiderül, hogy Weiwei harminchárom évvel ezelőtt statisztaként dolgozott a Franco Zeffirelli rendezte Turandot előadásban a New York-i Metropolitan Operában. A produkció koreográfusa, Csiang Csing a kínai alkotót kis szerepre szánta, aki akkoriban szegény, fiatal művész volt, Manhattanben élt, és szüksége volt pénzre. 2018-ban pedig már mint elismert művészt, a Római Operaház meghívta, hogy rendezze meg Puccini híres operáját – a dalszínház régóta invitál képzőművészeket, hogy vigyenek színre operákat, a meghívottak közt szerepelt többek közt Pablo Picasso és William Kentridge.

Ai Weiwei rendezésének munkálatai 2020-ban kezdődtek meg, amiről Maxim Derevianko, a Rómában élő rendező és operatőr színfalak mögötti felvételeket készített, melyekből megszületett az említett dokumentumfilm, melyben az is látható, amikor az előkészületeket megállította a covid. Két évvel később azonban újraindult a produkció, Derevianko pedig visszatért a helyszínre, hogy interjúkat készítsen Ai Weiweivel, Csiang Csing koreográfussal és Oksana Lyniv ukrán karmesterrel. A díszletet a művész 2006-os Kína térképe című szobra ihlette, de az ezúttal nem az ázsiai országot, hanem a világtérképet ábrázolja, ahol a kontinensek különböző magasságokban helyezkednek el. Az operában a nemesek kalapjai pedig a kínai állatöv különböző állatait idézik, utalva Ai az Állatok köre/Zodiákus fejek (2010) című installációjára és a 2024-es Zodiákus: Egy grafikus emlékirat című könyvére. Emellett a jelmezeken és kellékeken Ai néhány rajza és fényképe is megjelenik – köztük a híres, középső ujjat mutató kéz is.