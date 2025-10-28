Salvador Dali;

2025-10-28 09:37:00 CET

A Dalí-mű évtizedekig lappangott.

Egy elveszettnek hitt Salvador Dalí-festmény bukkant fel Angliában: a Vecchio Sultano című akvarellt mindössze százötven fontért (kb. hetvenezer forintért) vásárolták meg egy garázsvásáron, majd a cambridge-i Cheffins aukciósház októberi árverésén negyvenötezer hétszáz fontért (mintegy huszonhét millió forintért) kelt el - írta meg a The Guardian. A Dalí-mű évtizedekig lappangott, mielőtt egy figyelmes vásárló a kép hátoldalán lévő Sotheby’s-matrica és a jellegzetes aláírás alapján felismerte, hogy a különös, uralkodót ábrázoló kép nem hétköznapi akvarell.

A Vecchio Sultano 1966-ban készült, vízfestékkel és filctollal papírra. A színes, kalligrafikus vonalvezetésű mű az Ezeregyéjszaka meséi világából merít, s egy olyan, mára legendássá vált illusztrációsorozathoz tartozik, amelyet Dalí olasz megrendelők felkérésére kezdett el. A művész eredetileg ötszáz képet tervezett az arab mesegyűjteményhez, de végül kevesebb mint százat fejezett be. Ezek nagy része magángyűjteményekben vagy kiadói archívumokban kallódott el – a most előkerült kép tehát ritka dokumentuma a korszaknak.

A festményt Nicolas Descharnes, a neves Dalí-szakértő hitelesítette, aki úgy fogalmazott:

– Az emberek általában nagyon szürrealista Dalí-műveket várnak. Ez nem szürrealista – de Dalí.

A szakértő szerint a papír, a technika és a témaválasztás egyértelműen a mester keze nyomát viseli, még ha a kompozíció kevésbé is idézi Dalí szürrealista korszakát.

A Cheffins aukciósház korábban húsz–harminc ezer fontos (tizenegy–tizennyolc millió forintos) leütési árat becsült, ám a végső összeg ezt messze túlszárnyalta. Az intézmény igazgatója szerint a történet – egyike azoknak, amelyek miatt az emberek még mindig garázsvásárokra járnak – hátha kincsre lelnek.