Meghalt Komjáthy György

2025-10-28 20:21:00 CET

A Magyar Rádió, majd a Danubius és a Sláger Rádió egykori zenei szerkesztője 91 éves volt.

Életének kilencvenkettedik évében rövid lefolyású, súlyos betegségben kedd délelőtt elhunyt Komjáthy György a Magyar Rádió volt zenei szerkesztője „Nagyon nehéz most fogalmazni. Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt” – tudatták gyermekei a Facebook-oldalukon.

„Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7 épületéhez. Sajnos december 1-jén már nem lehetsz ott. Elmentél, de örökké velünk maradsz” – írta Komjáthy Dóra, Komjáthy Zoltán.

Komjáthy Györgyről külön megemlékezett a Facebookon a Retro Rádió és a Poptarisznya. Utóbbi internetes rádiónak munkatársa is volt, ahogyan a ma már nem működő Danubius s a Sláger Rádiónak. Különösen az idősebbek a Magyar Rádióból ismerhetik, ahol olyan legendás zenei műsorokat szerkesztett, mint a Vasárnapi koktél, a Csak fiataloknak, vagy a Töltsön egy órát kedvenceivel.