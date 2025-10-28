Nagy Feró botrányának újabb áldozata a hetek óta hirdetett koncert, a Rock Bajnokok Ligája

politika;koncert;rock;Nagy Feró;program-elmaradás;

2025-10-28 19:15:00 CET

A koncertet a 70 éves dobos, Donászy Tibor 70. születésnapjára tartották volna meg a zenésztársak. Fellépett volna a botrányt kavaró Kossuth-díjas Nagy Feró is, de fő szervező politikai megosztottságra hivatkozva lemondta az egészet.

A tervezett születésnapi koncert csakis méltó környezetben és jó hangulatban valósulhat meg. Úgy gondoljuk, hogy egy zenei esemény célja az öröm, a közösségi élmény és a zene szeretetének megosztása – nem pedig bármilyen politikai állásfoglalás vagy megosztottság megjelenítése – közölte a Rock Bajnokok Ligája – Donászy 70 címmel november 7-re a Barba Negrába tervezett koncert szervezője, Trunkos András a zenés szórakozóhely Facebook-oldalán. Bár a közlemény egyszer sem írja le a Szőlő utcai ügyről botrányos nyilatkozatot adó Nagy Feró nevét, egyértelmű az utalás.

Trunkos András közleménye kitért arra, hogy a szervező, az ünnepelt (a 70 éves Donászy Tibor dobos) és zenésztársai a Barba Negrával közösen úgy döntöttek, hogy a rendezvény elmarad. – A jegyek ellenértékét automatikusan visszatérítik, a helyszínen vásárolt jegyek pedig a pénztár nyitvatartási idejében válthatók vissza – tették hozzá.

A közmédiában is hetek óta hirdetett koncert azért válhatott kínossá, mert azon Nagy Feró is fellépett volna, ráadásul a születésnapos éveken át zenésztársa volt a Beatrice együttesben. A elmaradó esemény Facebook-oldala szerint a magyar rockélet olyan ismert nevei zenéltek volna, mint maga Donászy Tibor, Vikidál Gyula, D. Nagy Lajos, Kalapács József, Nagy Feró, Zeffer András, Kékesi Bajnok László, Gidófalvy Attila, Lukács Peta, Csillag Endre, Nusser Ernő, Lázár Zsigmond, Mirkovics Gábor, ifj. Gidófalvy Attila, Kun-Sebestyén László, Kiss Zoltán.

– Számunkra a zene továbbra is az elsődleges érték, amely összeköt, nem pedig elválaszt. Meggyőződésünk, hogy a gyűlöletnek sem a mindennapokban, sem a színpadon nincs helye. A szervezők egyetértenek abban, hogy vélemény- vagy politikai kinyilatkoztatások nem a koncerthelyszínek falain belülre valók – áll a lemondó közleményben.

Mint ismert, Nagy Feró az október 23-i Békemeneten egy kérdésre nyilvánított véleményt a Budapesti Javítóintézet, vagyis a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatója, Juhász Péter Pál ügyéről. Juhász Péter Pált emberkereskedelemmel vádolják, amiért állami gondozásban lányokat futtatott prostituáltként, volt, akit szexuálisan zaklatott, áldozatai között kiskorúak is voltak.

A Beatrice énekese erről azt mondta, az exigazgató csak pénzt keresett, a lányok szintén kerestek pénzt. – Mindenki jól járt – fűzte hozzá. Bár áldozathibáztató kijelentései miatt azonnal kitört a felháborodás, többen azt követelték, hogy adja vissza a Kossuth-díját, egy őrbottyáni önkormányzati képviselő pedig megfosztotta volna a díszpolgári címétől, Nagy Feró csak vállat vont, mindaddig, amíg hétfőn Vitályos Eszter kormányszóvivő elhatárolódott tőle, a Magyar Nemzet publicistája, Bayer Zsolt pedig bocsánatkérésre szólította fel.