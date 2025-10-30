Piros zóna

Bosnyák tér;Bayer Construct;

2025-10-30 06:00:00 CET

Több mint 240 milliárdot fizetett a magyar állam egy félig bedőlt ingatlanfejlesztésért Zuglóban. Az eredetileg lakópark fejlesztésnek indult projekt az elejétől heves tiltakozást váltott ki a helyiekből a várható nagy környezeti terhelés miatt, hiszen nincs ott se metró, se villamos. Az önkormányzattal sem sikerült megállapodni a beruházónak, bár az előző polgármester, Horváth Csaba erősen promotálta a dolgot. (Ettől aligha függetlenül: most már a cég színeiben tárgyalgat.) Az új polgármesternek viszont erősen hiányoznak a közösségi beruházásokra ígért, de meg nem kapott százmilliók. A kerület pert indít.

A Bayer Construct az Orbán-vő Tiborcz Istvánnal jó kapcsolatot ápoló vezetőjét, Balázs Attilát azonban semmi se tudja kizökkenteni. A terveket kissé átfazonírozták az állami felvásárlás után: a lakóparkból irodanegyed lett. Kiemelt beruházásként ez cseppet sem akasztotta meg az ügymenetet. Ahogy az sem, hogy a Fővárosi Törvényszék tavaly megsemmisítette a környezetvédelmi hatóság döntését és új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt. De elröpült az idő, s mire észbe kaptak, már elkészült az utolsó ütem is. Így már csak utólag lehetett megkérdezni a céget: minden rendben van? Biztosan elmondják, ha nem.

De akad egy másik bökkenő is. Az új zuglói kormánynegyedet geotermikus energiával fűtenék.

A Bayer elsőként kapott engedélyt termálkút-fúrásra, meg is fúrták, de az üzembe helyezési kérelmet csak idén augusztusban nyújtották be. Csakhogy időközben készült egy hatósági jelentés, miszerint a fővárosi termálvíz egységes rendszert alkot, minden új kút veszélyeztetheti a budapesti gyógyfürdők termálvizét. A jelentésben piros zónával jelölték azt a területet, amely geotermikus hőhasznosítás szempontjából „tiltott terület”, ahová nem javasolt engedélyt kiadni. A Bayer kútjai a piros zónába esnek. Így fűtés és meleg víz nélkül maradnának a sok pénzért vett állami irodák. Félni persze nem kell, majd nyílik egy éppen rájuk szabott kiskapu az állami kerítésen, piros zóna ide vagy oda.