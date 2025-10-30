Gulyás Gergely: A magyar euró jelentős drágulást hozna

kormányinfó;

2025-10-30 08:42:00 CET

Az eurózónához történő csatlakozás elleni érve az Orbán-kormánynak, hogy noha kamatszintben kedvezőbb lenne, az átállás mindenhol jelentős drágulást von maga után, továbbá megszűnne létezni az önálló magyar monetáris politika a közös valuta által.