Navracsics Tibor: Januártól 15 százalékkal nő a kormányhivatali dolgozók bére

2025-10-30 07:42:00 CET

Ezt a Facebook-oldalán közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal megemeli a kormányhivatali dolgozók bérét – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán.

– Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését – fejtegette videójában a miniszter. Hozzátette, most január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amelyet lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak. – Emeljük a béreket a közszolgálatban – jelentette ki Navracsics.

Idén áprilisban sztrájkot tartott a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálati dolgozók Szakszervezete (MKKSZ). „Elég volt a kormányzati mellébeszélésből, hogy átlagban nettó 500 ezer forintot kapnak a köz szolgálatában dolgozók. Ez egy hazugság! A miniszterek, államtitkárok igen, a többszörösét is, de aki ügyintézőként, kormánytisztviselőként dolgozik például egy kormányablakban-, földhivatalban, vagy minisztériumi országos főhatóságnál-, illetve köztisztviselőként a helyi önkormányzati hivatalban, annak felkopik az álla” – fogalmaztak akkor a közleményükben. Navracsics Tibor minisztériuma később kudarcosnak, politikailag átlátszónak és jogellenesnek nevezte az akciót.