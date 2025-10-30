Demeter Szilárd távozik Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről

távozás;Demeter Szilárd;Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ;

2025-10-30 10:43:00 CET

Az Index információ szerint utódjának Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját nevezik ki, az ő feladata a „finom decentralizáció” lesz.

Távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd – értesült az Index. A lap úgy tudja, a volt elnök nemzeti kultúráért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkáját.

A kormányközeli portál információi szerint Demeter Szilárd utódjának a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ élére – korábbi pozícióját is megtartva – Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját nevezik ki. Az ő feladata a „finom decentralizáció” lesz.

A Közgyűjteményi Központhoz tartozó intézmények – a Magyar Nemzeti Múzeum, a nyolc éve zárva lévő Iparművészeti Múzeum, a költözésre ítélt Természettudományi Múzeum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár – ugyanis az összevonással elvesztették korábbi önállóságukat. Az egyes intézmények nem kaphatják vissza azonnal az autonómiájukat, hiszen megszűntek az önálló jogi, gazdaság és műszaki osztályok, de ezentúl nagyobb szakmai autonómiát élvezhetnek – írja a lap.

A fejlesztés címén létrehozott és központosított múzeumi rendszert, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot övező problémákról – alacsony fizetések, magas fluktuáció, kockázatos napi működés, forráshiány – korábban lapunk is beszámolt, ezekkel számos cikkünkben foglalkoztunk: