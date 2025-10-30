Törvénymódosítást nyújtott be a külföldön kötött azonos nemű házasságok elismerése érdekében a DK

törvénymódosítás;azonos neműek házassága;Demokratikus Koalíció;Sebián-Petrovszki László;

2025-10-30 10:40:00 CET

A mindenkori kormány köteles végrehajtani az Alkotmánybíróság határozatait, de a munkát most elvégeztük helyettük – jelentette ki Sebián-Petrovszki László.

A DK törvénymódosítást nyújtott be, hogy a magyar jog is elismerje a külföldön megkötött azonos nemű házasságokat – jelentette be csütörtökön Sebián-Petrovszki László, a DK frakcióvezetője, a Sokszínű Magyarországért Képviselői Csoport elnöke.

Közleményében úgy fogalmazott: még „a Fidesz által megszállt Alkotmánybíróság” szerint sem tagadhatja meg a magyar állam a külföldön érvényesen kötött melegházasságok magyar jog szerinti elismerését a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményén keresztül. Az Orbán-kormány azonban – folytatta – nyilvánvalóan kirekesztő, jobboldali ideológiai okokból ezt arra hivatkozva nem akarja megtenni, hogy ez „a magyar közrendbe ütközik”, ezért nem módosítják az ezt akadályozó törvényeket.

A DK szerint viszont az ütközik a „magyar közrendbe”, ha az alkotmánybírósági határozatok csak dísznek vannak, demokratikus jogállam helyett pedig sokkal inkább emlékeztet az ország egy szétlopott, tönkretett, egyszemélyi uralommal, jobboldali ideológia szerint működtetett banánköztársaságra – közölte Sebián-Petrovszki. Hozzátette, az ellenzéki párt úgy véli, a mindenkori kormány köteles végrehajtani az Alkotmánybíróság határozatait.

„De a munkát most elvégeztük helyettük: törvénymódosításokat nyújtottunk be azért, hogy a külföldön törvényesen megkötött, azonos neműek házasságait a magyar jog is elismerje legalább a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményén keresztül”

– jelentette ki.

Közleményét azzal zárta, „tudjuk, hogy ez sem a Fideszt, sem a Tiszát, sem a Mi Hazánkat nem érdekli, de mi ki fogunk állni mindenki jogai mellett, mert nincs középút: vagy jogállam leszünk, vagy marad az, ami most van. Mi a rendszerváltásért és a valódi változásért dolgozunk”.

Az ellenzéki politikus ezzel arra utalt, hogy az Alkotmánybíróság még a nyáron kimondta: alkotmányellenes, hogy Magyarország nem ismeri el a külföldön kötött azonos nemű házasságokat bejegyzett élettársi kapcsolatként. Az Országgyűlést arra szólította fel, hozzon olyan jogszabályt, hogy a külföldi házasságok bejegyzett élettársi kapcsolatként legyenek nyilvántartásba vehetők. Házasságként ez azért nem lehetséges, mert az Alaptörvény értelmében csak férfi és nő köthet házasságot.