Nem lesz halloweeni tökfaragás Zebegényben, mert a polgármester szerint a „haláltökök” nem tesznek jót a gyerekek lelki fejlődésének

2025-10-30 13:16:00 CET

A településen a halottak napja a csend, a gyertyaláng és az imádság ideje, nem a „tökös vidámságé vagy az ijesztő fejes” díszítéseké – szögezte le Ferenczy Ernő Ervin.

A halottak napja ünnepkörében nem tartható a Halloween napjára időzített, azzal egybekötött közösségi rendezvény Zebegényben (nevezzék akár „tökfaragásnak”, „főtér-tökdíszítésnek” vagy „családi délutánnak” – a lényeg ugyanaz) – jelentette ki Ferenczy Ernő Ervin, a település polgármestere a Facebook-oldalán.

Közleményében – melyet elsőként a Telex vett észre – megállapította: az a vita, amely az új testület két új képviselőjének, György Rékának és Kovács Dórának a rendezvényével kapcsolatban kialakult, valójában nem a közösségi tökfaragásról, hanem a Halloween megünnepléséről szól. Arról a kérdésről – folytatta –, hogy

„beengedjük-e idegen kulturális szokásokat Zebegény hagyományos életébe, és hagyjuk-e, hogy az őszi, emlékezéssel teli napokat a külföldi minták hangulata uralja el vagy sem”.

Leszögezte, Zebegény közössége mindig is csendben, méltósággal, hittel élte meg ezeket a napokat. „Temetőbe járunk ezekben a napokban, rendbe tesszük a sírokat, gyertyákat gyújtunk és emlékezünk. Nem akarjuk, és nem is szabad átformálnunk a falut idegen minták szerint. Ez a falu őrzi a hagyományait – és ez így is marad” – fogalmazott.

A polgármester szerda éjszaka közzétett bejegyzésében azt is kiemelte,

a rendezvény engedély nélkül, egyeztetés nélkül szervezett és meghirdetett esemény volt, a szervezők sem hivatalos bejelentést, sem engedélykérelmet nem nyújtottak be.

a szervezők eredetileg nagyszabású, falu egészét megmozgató közösségi rendezvényről tájékoztatták, majd átírták a programot „csendes családi délutánnak”.

ha a szervezők benyújtották volna kérelmüket, akkor sem engedélyezte volna az eseményt ezen a napon, „nem tiltásról, hanem elvekről van szó: Zebegény hagyományai, egyházi élete és szakrális csendje nem állítható szembe idegen kulturális mintákkal és azok népszerűsítésével.”

„most hogy a tiltás megszületett, magánudvarban fogják megtartani ugyanazon a napon – mintha a dátum fontosabb lenne, mint maga a közösség tisztelete. Ez is egyértelművé teszi, hogy nem a tökfaragás élménye, hanem a Halloween-nap megjelenítése volt a cél. Ez így már teljesen világos, és számomra látható volt előre.”

a Halloween és a „haláltökök” idegenek Zebegény szellemiségétől.

a „haláltökök” látványa, a halál figuráival való játék nemcsak kulturálisan idegen, hanem a gyerekek lelki fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolja. Zebegényben a halottak napja a csend, a gyertyaláng és az imádság ideje – nem a „tökös vidámságé vagy az ijesztő fejes díszítéseké”.

javasolta, hogy valódi közösségi őszi rendezvényt szervezzenek, koncerttel, családi programokkal, tökfaragással együtt akár már a jövő héten,

„Zebegény értékei nem képezhetnek vita tárgyát mert Zebegény keresztény, hagyománytisztelő közösség, ahol az ünnepeknek helyük és idejük van. Lehet, hogy Budapesten vagy ahhoz közeli, lakosaiban felhígult településeken engedik az idegen szokások terjedését, Zebegényben nem fogjuk” – szögezte le a polgármester. Hozzátette, a döntése végleges, és „Zebegény mellett szól”, az esemény október 31-én nem tartható meg, sem jogi, sem erkölcsi, sem kulturális alapon.