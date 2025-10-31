A megafonos Bohár Dániel három EU-csúcson is a kormányzati delegáció tagjaként vett részt

csúcstalálkozó;EU-csúcs;megafon;Bohár Dániel;

2025-10-31 06:36:00 CET

Ő is a magyar honvédség repülőgépén utazott Brüsszelbe.

Bohár Dániel, a Megafon politikai influenszere idén három EU-csúcson is részt vett, ráadásul mindhárom alkalommal Orbán Viktorral közösen, a magyar honvédség repülőgépén utazott Brüsszelbe – írja a 444.

A portál felidézi, Bohár Dániel

a március 6-ai rendkívüli uniós csúcstalálkozó előtti napon Párizsba is elkísérte a miniszterelnököt, aki Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. Bohár a repülőn, a francia fővárosban és az Európai Tanács épületében is interjúzott Orbánnal, az útról készült anyagot pedig a Patrióta Youtube-csatornájára töltötte fel.

június végén ismét két napig kísérte a miniszterelnököt, először a hágai NATO-csúcsra, majd másnap a brüsszeli EU-csúcsra. Utóbbi eseményen a 444 az újságíróknak fenntartott zónában találkozott is Bohárral, aki nem újságírói, hanem kormányzati delegációs akkreditációs kártyát viselt. A politikai influenszer a csúcstalálkozó után az Európai Tanács épületének egyik, újságírók elől elzárt emeleti erkélyén készített interjút a miniszterelnökkel.

az október 23-ai Békemenet után ismét a miniszterelnökkel tartott. Már a honvédségi repülőgépen interjúzott Orbánnal, az Európai Tanács épületében pedig Orbán Balázzsal és Orbán Viktorral is interjút készített. Az utóbbi két anyagot az uniós állam- és kormányfők által használt, újságírók elől elzárt ülésteremben forgatták.

A portál – mivel Boháron júniusban delegációs akkreditációs kártyát látott, az Európai Tanács épületének emeleti erkélye és az ülésterem pedig olyan helyszín, amit csak a kormányzati delegációk tagjai látogathatnak – kérdéseket küldött a kormánynak. Arra volt kíváncsi, milyen minőségben vett részt Bohár az EU-csúcsokon, milyen alapon kapott delegációs akkreditációs kártyát, kinek dolgozott a csúcstalálkozókon, valamint ki és mennyit fizetett azért, hogy Orbánnal közös repülőgépen utazhasson.

A kormány válaszában közölte, hogy Bohár

„a magyar delegáció tagjaként vett részt az Európai Tanács ülésein, azzal a céllal, hogy a csúccsal kapcsolatos kommunikációt segítse. A kiutazásával kapcsolatos költségeket munkáltatója, a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. viselte.”

Mivel a Megafonról eddig azt mondták, hogy nem kap közpénzt, a 444 visszakérdezett, hogy a munkáért kapott-e pénzt Bohár Dániel vagy a Megafon, és van-e a kormánynak együttműködése az influenszerrel vagy a Megafonnal. Arra is kíváncsi volt, hogy mi szükség volt Bohár Dániel bevonására, és a felkérés kifejezetten neki szólt-e vagy a Megafonnak, de kérdéseire egyelőre nem kapott választ. A portál a Megafonnak is küldött kérdéseket, válasz azonban egyelőre onnan sem érkezett.