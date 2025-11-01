Győztek a szociálliberálisok Hollandiában, az ország valaha volt legfiatalabb miniszterelnöke irányíthatja az EU ötödik legnagyobb gazdaságát

Hollandia;parlamenti választás;

2025-11-01 20:31:00 CET

A 38 éves Rob Jettennek már csak három koalíciós partnert kell találnia a 150 fős törvényhozásba másik 14 párt között. Az előző választás győztese, a szélsőjobboldali Geert Wilders minden alap nélkül választási csalást kiáltott.

Történelmi eredménnyel aratott győzelmet a szociálliberális D66 párt Hollandiában a hét közepén rendezett előrehozott parlamenti választáson - jelentette ki Rob Jetten, a párt elnöke péntek délután.

A holland ANP hírügynökség, amely az önkormányzatokban leadott szavazatokat összesíti és közzéteszi, pénteken bejelentette, hogy a D66 olyan előnyre tett szert, amelyet a fő rivális, a Szabadságpárt (PVV) már nem tud behozni. Az összeszámlált voksok aránya már megközelíti a 100 százalékot; egyetlen választókerület és a külföldön élő hollandok levélszavazatainak megszámlálása maradt még hátra, de a teljes végeredményt legkorábban csak hétfő este tudják nyilvánosságra hozni. A jelenlegi állás szerint a D66 és a PVV egyaránt 26 mandátummal rendelkezik majd a 150 fős parlamentben, a D66 körülbelül 15 ezer szavazattal vezet.

Hágai sajtótájékoztatóján Rob Jetten azt mondta, hogy ha kormányalakítási megbízást kap, széles, centrista koalíció kialakítására törekszik majd. Ehhez legkevesebb még három pártra van szüksége, de ha összejön, 38 évesen ő lehet a valaha volt legfiatalabb holland miniszterelnök. – A legfontosabb, hogy megvizsgáljuk, miként tudjuk képviselni azokat a milliókat, akik nem ránk szavaztak olyan témákban, mint a lakáspiac, a migráció, a klíma és a gazdaság - mondta. Szerinte a D66 Európa és az egész világ előtt bebizonyította , hogy lehetséges legyőzni a populista mozgalmakat egy „pozitív, hazaszereteten alapuló” kampányüzenettel. Hozzátette: nagy felelősséget érez a választás után rá háruló feladatokat illetően.

A Szabadságpártot vezető Geert Wilders a bejelentésre reagálva azt írta a X-en közzétett bejegyzésében: az eredményeket az országos választási tanács teszi közzé, nem a holland hírügynökség. Arra is felhívta a figyelmet, hogy még ha a D66 lesz is a győztes, a PVV nem fogja hagyni, hogy Rob Jetten és társai lerombolják Hollandiát, és már az első naptól kezdve minden erejével ellenezni fogja a baloldali rossz kormányzást.

Geert Wilders azt is sürgette, hogy indítsanak vizsgálatot a választási csalásokról szóló „számtalan” bejelentéssel kapcsolatban, amelyeket elmondása szerint az ország minden részéről kapott különböző forrásoktól. Bizonyítékokkal nem állt elő, mint mondta, nem tudja, van-e alapjuk ezeknek a bejelentéseknek, de szerinte ki kell őket vizsgálni.

A mostani választáson az előző, 2023-ban tartott voksolás eredményéhez képest a D66 várhatóan 18-cal több mandátumot szerez, míg a PVV 11 képviselői helyet vesztett. A jobbközép Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) várhatóan 22 mandátumot szerez, a Zöldek és a Munkáspárt Frans Timmermans baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20 képviselői helyet, az euroszkeptikus Helyes Válasz 21 nevű párt (JA21) 9 képviselővel számolhat, a radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) párt akár 7 képviselőt is delegálhat a parlamentbe, illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 18 képviselőt küldhet a törvényhozásba. A Keresztény Unió (CU) a jelenlegi számítások szerint 3 mandátummal rendelkezik, a Gazdák és Polgárok Mozgalma agrárpárt (BBB) pedig 4 helyet kap. Az egyik koalíciós párt, az Új Társadalmi Szerződés (NSC) mind a 20 mandátumát elvesztette, egyetlen képviselője sem lesz, kiesett a parlamentből.