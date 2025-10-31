Donald Trump: Orbán Viktor mentességet kért az oroszokra kivetett szankciók alól, de nem adtam neki

Orbán Viktor;Donald Trump;Magyaroroszág;mentesség;orosz gáz;orosz olaj;amerikai szankciók;orosz-ukrán háború;

2025-10-31 21:20:00 CET

Az amerikai elnök barátjának nevezte a magyar miniszterelnököt, de úgy tűnik, nem fogadta el azt a bizonyíthatóan hamis érvet, hogy földrajzi alapon csak az oroszoktól vehetnénk energiát.

Donald Trump pénteken az Air Force One fedélzetén válaszolt újságírói kérdésekre. Ezek egyike így hangzott : – Elnök úr, mi a válasza arra, hogy Orbán Viktor azt mondta, kibúvót fog kérni az orosz kőolajra vonatkozó amerikai szankciók alól? – Kért mentességet. Nem adtunk neki, de kért. Orbán Viktor a barátom. Kért mentességet– válaszolta az amerikai elnök a Fehér Ház által a YouTube-on megosztott videó tanúsága szerint. Az erről szóló rész 3 perc 55 másodpercnél kezdődik, a Telex vette észre.

A Népszava is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, hogy meg kell győznie az amerikaiakat arról, hogy szerinte Magyarország egy bezárt ország, nincs tengere, ki vagyunk szolgáltatva a szállítási útvonalaknak, csővezeték-rendszerekhez kell alkalmazkodnunk. – Ennek a nehézségeit meg kell értetnünk, ha azt akarjuk, hogy az Oroszországot sújtó amerikai szankciók alól kivételeket engedjenek. Megjegyezte, a németek az egyik finomítójukra nézve kivételt kérnek az új intézkedések alól, miközben ő arra emlékszik, hogy az ő zakója szárnyát rángatják, hogy jöjjünk le az orosz energiáról – mondta a magyar kormányfő.

Orbán Viktor és Donald Trump még szeptemberben telefonon egyeztetett Magyarország orosz energiafüggőségéről, akkor úgy tűnt, a magyar kormányfőnek sikerült meggyőznie az amerikai elnököt arról, hogy az USA ne büntesse Magyarországot azért, mert nem válik le az orosz energiaimportról. Az Egyesült Államok a múlt héten szankcionálta a két legnagyobb orosz kőolajcéget, a Lukoilt és Rosznyeftyet, amiért Oroszország nem tesz eleget a békéért.

Később Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete ismét arról beszélt a Fox Newsnak, hogy az olyan országoknak, mint Magyarország, Törökország és Szlovákia, amelyek továbbra is orosz olajat és gázt vásárolnak, mielőbb tervet kell kidolgozniuk, és végre kell hajtaniuk a függetlenedést az orosz energiahordozóktól. Ennek ellenére Orbán Viktor nemrég az olasz La Repubblicának is azt mondta, orosz energia nélkül a magyar energiaárak az egekbe szöknek, és próbál kiutat találni, különösen Magyarország számára.