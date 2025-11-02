A MÁV halottak napján kora délutánig kilenc esetben jelentett be késést, járatkimaradást, műszaki hibát

MÁV;műszaki hiba;halottak napja;pótlóbuszok;vonatkésések;járatkimaradások;járműhiba;

2025-11-02 13:56:00 CET

Hiába jelentette be jó előre a vasúttársaság, hogy több férőhellyel készül a kegyeleti ünnepekre, a jelek szerint jó néhányan idén is csak késve, kalandos körülmények között emlékezhettek elhunyt szeretteikre.

Rendkívüli változás! – A MÁV-csoport honlapján, a Mávinform rovatban egyre gyűlnek az erről szóló figyelmeztetések halottak napján, amely a szombati mindenszentek ünnepe után most vasárnapra esik. Annak ellenére kényszerülnek bejelenteni késéseket és járatkimaradásokat, hogy a már szerdán kiadott közleményben felhívták az utasok figyelmét arra, hogy MÁV-csoport több férőhellyel készül a kegyeleti ünnepekre, egyben az őszi szünet utolsó napjára, amikor várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon és a távolsági buszokon, mint egy átlagos hétvégén.

Úgy tűnik, hogy a vasúttársaságnak ismét nem sikerült maradéktalanul teljesítenie azt, amiért az elhunyt szeretteikre emlékezők országszerte jegyet váltottak a tömegközlekedési eszközökre. Annak ellenére sem, hogy hallgattak a MÁV-csoport kérésére, és időben megtervezték utazásukat, és indulás előtt tájékozódtak az ünnepnapi menetrendről. – Kimarad egy-egy Szolnok és Kecskemét közti, reggeli S220-as vonat A Szolnokról Kecskemétre 4:52-kor induló S220-as személyvonat (37149) helyett pótlóbusz közlekedik, ahogyan a Kecskemétről Szolnokra 7:41-kor induló S220-as személyvonat (37122) helyett pótlóbusz közlekedik. A Keszthelyről a Déli pályaudvarra 4:29-kor induló sebesvonat (8609) Balatonszentgyörgytől 30 perces késéssel közlekedik – írták már kora reggel, indoklás nélkül.

A reggeli nehézségeket járműhiba fokozta, ami miatt a Dunaújvárosból Kőbánya-Kispestre 4:32-kor elindult Z42-es vonat (4209) menetideje 40 perccel nőtt. Ugyancsak több mint félórás kését jelentettek be a Kőbánya-Kispestről Székesfehérvárra 6:27-kor induló G43-as vonat (3512) esetében. Nem volt ez másképp a Balatonszentgyörgyről Győrbe 6:00-kor elindult Helikon InterRégió (9600) szerelvényénél, amely Balatonedericsnél meghibásodott, ezért 45-50 perces késéssel közlekedett Győrig. Az utasoknak későbbi járatot ajánlották, valamint azt, hogy Pápáról 8:01-kor mentesítőbusz is indult Győrbe.

A bejelentések sorában a Mávinform közölte, hogy az Ungvárról Bécsbe tartó, Záhonyból menetrend szerint 9:35-kor továbbinduló Tisza-Szamos EuroCity (EC 146) késéssel érkezett a határállomásra, ezért a kelet-magyaroroszági szakaszán várhatóan 35-40 perces késéssel közlekedik. Még hosszabb eljutással, 50-60 perces késéssel számolhattak a Füzesabonyból Balmazújvárosba tartó, Poroszlóról 12:25-kor továbbindult vonat (6615) utasai Tiszafüredtől, szintén járműhiba miatt. Ugyanez jelentett problémát a Békéscsabáról Szegedre 10:47-kor elindult személyvonatnál, amely csak Rókus állomásig közlekedett, az utasok csak a 13:04-kor továbbindult vasútvillamossal (33053) utazhattak tovább. Dunakeszin csak egy az ottani bevásárlóközpontnál nem közlekedett egy buszjárat műszaki ok miatt.