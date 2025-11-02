Magyar Péter visszavágott Lázár Jánosnak: Amivel minket vádolsz, azt pont te követted el, te vagy az egyik leggazdagabb osztrák család kitartottja

korrupció;Fidesz;Ausztria;Lázár János;Strabag;Osztrák Szabadság párt;biznisz;Magyar Péter;

2025-11-02 11:30:00 CET

A Tisza Párt elnöke azt állítja, éppen az a fideszes politikus vádolja őket ausztriai oligarchák támogatásának elfogadásával, aki ottani kapcsolataiból lett milliárdos.

Lázár János lop, csal, rombol és akkor is hazudik, amikor kérdez. Ez nem újdonság, de azért az tényleg az agyhalálhoz közeli állapot, amikor Lázár János, a korrupt, hazug és gátlástalan politikus megtestesítője vádol mást korrupcióval – reagált Magyar Péter Facebook-oldalán az építési és közlekedési miniszter szombati posztjára, amelyben azzal vádolta meg a Strabag osztrák építőipari céget, hogy beszálltak a magyarországi választási kampányba. – „Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvéleménykutatások megrendelésével támogatják” – jelentette ki a cégről, amellyel régóta „hadban áll”, és nem is titkoltan arra törekszik, hogy kiszorítsa őket a magyar piacról.

– „Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – fogalmazott egy nappal ezelőtt Lázár János, aki az útszakasz garanciális munkálatainak elvégzése után azt javasolta az osztrák társaságnak és a hozzá hasonló „pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak”, legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást. Egyébként pedig azt is ajánlotta, hogy húzzanak el ebből az országból.

– „No, ide figyelj Te batidai tolvaj! Ellentétben a hazugságaiddal, a Tiszát a magyar emberek tízezrei támogatják, legális módon. A Tisza, szemben a Fidesszel, sem állami, sem külföldi, sem céges támogatásban nem részesül. A Strabaghoz annyi közünk van, hogy már utaztunk autópályán. Amivel most minket vádolsz, azt pont te követted el. Pont te vagy az egyik leggazdagabb osztrák család, a Turnauerek kitartottja. Te szereztél milliárdokat a Mr. Oroszországnak hívott német Klaus Mangolddal való kapcsolatodból, te vadászgatsz és bizniszelsz együtt osztrák bankárokkal, strómanokkal és egyéb pénzemberekkel” – írta Magyar Péter.

Az ellenzéki pártelnök szerint a fideszes politikusról mindenki tudja, hogy az összeharácsolt vagyona az 50 milliárd forintot is meghaladhatja, miközben soha nem dolgozott a piacon, csak és kizárólag önkormányzati és kormányzati munkahelyei voltak. Felemlegette Lázár „lenyúlásait”, a Divatcsarnok, a batidai kastély, a több tucat magyar és külföldi ingatlan, többszáz hektár föld és a százmilliárdos mezőhegyesi birodalom megszerzését, valamint azt, hogy a takarékszövetkezetek és az FHB Bank beszántásából is kapott pénzeket, kérdésként felvetve, hogy 30 milliárd forintot.

– János, te soha nem leszel báró, hiába harácsolsz össze hozzá minden kelléket. Hiába vadászgatsz hetente háromszor. Ahogy focista sem leszel, hiába tudsz teli rüszttel gyönyörű öngólt lőni a felső ficakba. És tudod, mi nem leszel még? Miniszterelnök. Hiába tanultál meg ultizni, hiába hazudsz minden nap még nagyobbat, hiába tolod fullba a kretént. Még a saját párttársaid is tudják, hogy egy gátlástalan bűnöző vagy, akinek az életében minden hazugság és csalás – fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette, hogy szerinte különösen vicces, hogy most az osztrák Szabadság Párt (FPÖ) politikusai akarnak parlamenti vizsgálóbizottságot összehívni Lázár János hazugságai alapján, miközben pont az ő egyik milliárdos fő támogatójuk, a Turnauer család és néhány osztrák bankár csinált belőle milliárdost.