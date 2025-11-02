hatos lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2025-11-02 16:58:00 CET

Volt telitalálatos a hatos lottón, csaknem 140 millió forintot ér

A hatos lottó e heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvény nyert, de a jövő héten sem kevés, 50 millió forint lesz a tét.