Volt telitalálatos a hatos lottón, csaknem 140 millió forintot ér

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
8 (nyolc)
18 (tizennyolc)
28 (huszonnyolc)
36 (harminchat)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereményük egyenként 139 485 225 forint;
5 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 227 010 forint;
4 találatos szelvény 1375 darab, nyereményük egyenként 6770 forint;
3 találatos szelvény 19 696 darab, nyereményük egyenként 2875 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 50 millió forint.