Telitalálatos szelvény nem volt, a jövő héten már egymilliárdot lehet nyerni az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
11 (tizenegy)
20 (húsz)
29 (huszonkilenc)
42 (negyvenkettő)
55 (ötvenöt)
Öttalálatos szelvény nem volt. a 21 darab négytalálatossal egyenként 2 135 390 forintot. 2521 darabháromtalálatossal egyenként 18 725 forintot a 67 076 darab kéttalálatossal egyenként 2640 forintot lehet nyerni.
Joker: 848374
A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén egymilliárd forint lesz.