Telitalálatos szelvény nem volt, a jövő héten már egymilliárdot lehet nyerni az ötös lottón

2025-11-01 21:42:00 CET

A négytalálatos szelvények egyenként 2,1 millió forintot érnek.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

11 (tizenegy)

20 (húsz)

29 (huszonkilenc)

42 (negyvenkettő)

55 (ötvenöt)

Öttalálatos szelvény nem volt. a 21 darab négytalálatossal egyenként 2 135 390 forintot. 2521 darabháromtalálatossal egyenként 18 725 forintot a 67 076 darab kéttalálatossal egyenként 2640 forintot lehet nyerni.

Joker: 848374

A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén egymilliárd forint lesz.