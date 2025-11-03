Falakra fújt fantázia

képgaléria;

2025-11-03 06:00:00 CET

A rajzokon a sziluettek, a szimbólumok magukért beszélnek. Szinte szavak sem kellenek hozzá, érti, aki érteni akarja. Némelyik simán csak feldühít a mondanivalójával, másikat meg legszívesebben kitennénk otthon a falra a színei miatt.

Szerzőnk, a családjával Skóciában élő egri Fekete Valér Sior alkotásaival a nagyvilág és Magyarország közéletét meséli el filctollal, festékkel.