Lázár János csak szólamokban veti meg a luxust, a saját maga vezette alapítvány jóvoltából utazgathat a Mercedes kisbusszal

2025-11-03 07:53:00 CET

Az üzemben tartás havi átlag 600 ezer forintba kerül.

A közpénzből működő Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (JNFA) biztosítja Lázár Jánosnak azt az induló ára szerint 38 millió forintos V-osztályú Mercedes kisbuszt, amelyet a szólamok szintjén luxizás ellen fellépő építési és közlekedési miniszter 2025 márciusa óta használ – derül ki a hvg.hu cikkéből.

Az már korábban ismert volt, hogy a magyar állam, vagyis a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság csak az üzemben tartó, az üzemeltetése a márciusi forgalomba állása óta október közepéig 4,88 millió forint – havi átlag 600 ezer forint volt. Ami a JNFA-t illeti, ismert vagyonkezelőről van szó, a kuratóriumi elnöke maga Lázár János. Ez az a JNFA, amelyik számára négy nappal a 2022 április 3-i parlamenti választás előtt 15 milliárd forintot csoportosított át az a Miniszterelnökség, 2023-ban pedig még 12 milliárd forinthoz jutott állami forrásból, döntően a határon túli magyarokat támogató Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től.

2025 június végén Hadházy Ákos szellőztette meg, hogy az építési és közlekedési miniszter vezetésével a JNFA két év alatt 4,5 milliátd forintot vett ki három állami cégből, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok Zrt-t, majd az ATEV ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. és a Concordia Közraktár Zrt.-ből. Lázár Jánost ekkor az sem érdekelte, hogy az adott évben esetleg veszteséges-e a három közül valamelyik cég.

Lázár János a szólamok szintjén egyébként megveti a luxust, többször is fellépett a NER-közeli milliárdosok fényűző allűrjei ellen, nemrég beszélt arról is, hogy az Orbán-kormány szakítani fog, ha nem állnak le.