A MÁV két hónap alatt sem tudott visszaépíteni 20 méteren egy leégett zajvédő falat, Tatán közvetlenül a házak előtt zúg el a teljes vasúti forgalom

Tatán közvetlenül a Tompa Mihály utca végén lakók háza előtt hajt el a Budapest–Hegyeshalom–Rajka-vasútvonal teljes forgalma, mert a MÁV két hónapja nem tud visszaépíteni egy 20 méteren leégett zajvédő falat – hívta fel a figyelmet hétfői Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A független parlamenti képviselő állítása szerint az ügyben a MÁV semmilyen információt nem ad, az önkormányzat pedig „csak vonogatja a vállát”, hiszen a zajvédő fal a vasúttársaság területén van. íGsnúja szerint a zajvédő fal egyébként a nem irtott gaz gyulladhatott ki egy meghibásodott fékberendezés, esetleg eldobott cigaretta miatt.