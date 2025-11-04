Vörös és fehér

Real Madrid;FC Liverpool;labdarúgó Bajnokok Ligája;

2025-11-04 14:00:00 CET

A Liverpool megkímélte magát 1953 6:3-as őszének felidézésétől, és ma a BL-specialista Real Madridot fogadja csak a meccs előtt nyájasan.

Liverpool vörös vidéke fellélegzett, az Aston Villa elleni 2-0-val elkerülte azt a szégyent, amely legutóbb 1953 „6-3-as” őszén érte: nevezetesen, hogy csapata öt bajnoki mérkőzést veszítsen egymás után. Hajdanán a Bolton (0:2), a Newcastle (0:4), a Preston North End (1:5), a Wolverhampton (1:2) és a Tottenham (1:2) mért sorozatos csapást a Liverpoolra, hogy aztán az évad végén – sereghajtó 22.-ként – kiessen az együttes az első osztályból. (Ez azóta sem fordult elő.)

A megmentő most – ki más? – Mohamed Szalah volt, aki az első gólt szerezte, újólag igazolva: az eredményességet illetően tőle függ a legtöbb. Megérte tehát vattába csomagolni a legjobb labdarúgókat, azaz pihentetni őket a Crystal Palace elleni keserves Liga Kupa-meccsen (0-3), mert végre megszakadt a nyeretlenségi széria a Premier League-ben, és a Liverpool Echo tisztes osztályzatokat adhatott a kezdő tizenegy tagjainak (a legjobbat Szoboszlai Dominiknak): Mamardasvili 7 – Bradley 7, Konaté 6, Van Dijk 7, Robertson 7 – Gravenberch 8, MacAllister 7 – Szalah 8, Szoboszlai 9, Gakpo 7 – Ekitiké 6.

Ezzel persze még nem állt helyre az egyensúly a teljesítmény és a nyári szerzeményekre kifizetett – klubtörténetileg páratlan – 450 millió font között. Ám a helyi Echo türelmes, szakírója felidézte: „Luka Modrićot a befolyásos Marca 2012 decemberében »a nyár legrosszabb igazolásának« minősítette.”

Ez volt eddig A korábbi Liverpool–Real Madrid mérkőzések a brit csapat szempontjából: 1-0 (1981. V. 27.), 1-0 (2009. II. 25.), 4-0 (2009. III. 10.), 0-3 (2014. X. 22.), 0-1 (2014. XI. 4.), 1-3 (2018. V. 26.), 1-3 (2021. IV. 6.), 0-0 (2021. IV. 14.), 0-1 (2022. V. 28.), 2-5 (2023. II. 21.), 0-1 (2023. III. 15.), 2-0 (2024. XI. 27.).

Nyilván nem véletlenül példálózott a Real Madriddal a lap, hiszen ma este a királyi gárda vendégszerepel az Anfield Roadon. S noha ott legutóbb – a múlt év novemberében – 2-0-ra kikapott, korábban tizenöt esztendőn át nem vesztett a Liverpoollal szemben, és az egymás elleni mérleg még mindig kedvező a fehérek számára: 12 mérkőzés, 7 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség.

A tizenkét meccsből három BEK-, illetve BL-döntő volt, az elsőt 1981-ben a Liverpool (1-0), a másik kettőt (2018-ban 3-1-re, 2022-ben 1-0-ra) a Real Madrid nyerte. Karim Benzema hat, Vinícius Júnior öt gólt rámolt be a Mersey-partiaknak, és a brazil ma is ott lesz a pályán.

A spanyol bajnokságot stabilan vezető, BL-specialista – 15-szörös győztes, a mostani kiírásban még százszázalékos – Madrid a Valencia 4-0-s legyőzésével hangolt a britanniai rangadóra, és a fölényes siker után a Marca című sportlap azt írta: „Csak egyetlen hang nem illett a kórusba.” A kivétel Xabi Alonso edző argentin Lieblingje, az ismét a kezdőcsapatban szerepeltetett Franco Mastantuono volt, hiszen a királyi gárda tagjai a következő érdemjegyeket kapták: Courtois 6 – Valverde 8,5, Éder Militão 7, Huijsen 7, Carreras 9 – Tchouaméni 7, Güler 9 – Mastantuono 5, Bellingham 9, Vinícius Júnior 7 – Mbappé 9.

A társulat eddigi 14 őszi találkozójából 13-at megnyert és csak egyet vesztett el – igaz, az Atlético 5-2-vel intézte el madridi riválisát –, ráadásul európai unikum, hogy a királyi gárda a támadó harmadban hajtja végre a legtöbb labdaszerzést (37). Vagyis az ellenfeleknek aknamezőn kellene kihozniuk a labdát…

Liverpool bízik tűzszerészeiben, de a hatástalanítás ezúttal sem ígérkezik egyszerű rutinnak.