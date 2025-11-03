Harmadosztályú angol futballklub tulajdonosa veheti meg a DVSC-t

Anglia;futball;Magyarország;DVSC;vásárlás;

2025-11-03 11:32:00 CET

Az angol harmadosztályban, az EFL League One-ban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson érdemi tárgyalásokat kezdett a DVSC vezetésével, futballcsapat mellett ingatlanfejlesztésekbe is beszállhat – szellőztette meg a Világgazdaság. A lapnak a DVSC sajtófőnöke, Tóth Csaba Zsolt megerősítette a tárgyalások tényét, hozzáfűzve, „a folyamatban lévő akvizíció” kapcsán érdemi bejelentés egyelőre nem várható.

A Stockport County jelenleg az EFL League One listavezetője, a költségvetése nagyobb, mint az NB I klubjainak együttvéve. Bár 2025 tavaszán úgy tűnt, hogy a spanyol Five Eleven Capital többségi tulajdont szerez a debreceni futballklubban, végül megállt 10 százaléknál.