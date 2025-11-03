Tízrendbeli gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek a huntingdoni késelés gyanúsítottja ellen

Anglia;vonat;késelés;Egyesült Királyság;késeléses támadás;

Tízrendbeli gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek hétfőn annak a késeléses támadásnak a feltételezett elkövetője ellen, amely szombat este történt egy angliai vonaton – írja a BBC.

A 32 éves Anthony Williams ellen emellett súlyos testi sértés és éles fegyver birtoklása címén is vádat emeltek. Még a nagy ámokfutása előtt, szombat hajnalban a kelet-londoni elővárosi vasút (DLR) egyik állomásán is megkéselt valakit, emiatt külön vádat emeltek ellene gyilkossági kísérlet miatt.

A mozdonyvezető, aki segített megfékezni az ámokfutót, kritikus, de stabil állapotban van – tájékoztatott korábban Heidi Alexander brit közlekedési miniszter. Az esettel összefüggésben őrizetbe vettek egy másik, 35 éves férfit is, őt azonban már vasárnap elengedték, miután kiderült, hogy nem vett részt a támadásban.

Mint arról előzőleg lapunk is hírt adott, tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában. A brit közlekedési rendőrség vasárnap hajnali tájékoztatása szerint az incidensnek nincsenek halálos áldozatai, de a kórházba szállított tíz ember közül kilencen életveszélyes sérüléseket szenvedtek.

A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, és két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében, Huntingdon város közelében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult, és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott. Menetrendjében nem szerepelt a megálló Huntingdon vasútállomásán, a vonat azután állt meg itt, hogy a támadás után az utasok működésbe hozták a vészjelzőket.