Magyar Péter megszólalt a Tisza Világ applikációját ért hackertámadásról, változik a képviselőjelöltek kiválasztásának a módja

2025-11-03 11:05:00 CET

A rettegő hatalom újabb súlyosan, jogszerűtlen lépésre szánta el magát. Magyar Péter szerint szó sincs adatszivárgásról, „hanem ártó szándékú támadás” történt. A Tisza Párt úgy döntött, hogy mégsem az alkalmazásban lehet majd szavazni a képviselőjelöltjeikre.

„A rettegő hatalom újabb súlyosan, jogszerűtlen lépésre szánta el magát. Tömegesen hozták nyilvánosságra a Tisza Világ applikáció felhasználóinak személyes adatait. A rendelkezésre álló információk alapján szó sincs adatszivárgásról, hanem ártó szándékú támadás történt” – közölte Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalára feltöltött videójában, reagálva a Tisza Világ applikációja elleni újabb hackertámadásra és az adatszivárgással kapcsolatos vádakra.

A Tisza Pért elnöke azt állította, hogy az informatikai rendszereik hónapok óta folyamatos támadás alatt állnak. „Ezek legnagyobb részét vissza tudtuk verni, annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereink olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában” – tette hozzá.

Magyar Péter szerint a mostani támadás időzítése sem véletlen, ugyanis október 23-án megmutatták, hogy ők a többség. „Az Orbán-kormány pedig kétségbeesésében a legaljasabb eszközöktől sem riad vissza” – fogalmazott. Majd korábbi bejelentésére tért ki, miszerint november elején tervezték bemutatni minden választókerületben a három egyéni jelöltjüket, akik közül kiválasztják azokat, akik a Fidesz jelöltjei ellen indulnak majd a 2026-os választáson.

„Orbán Viktorék célja egyértelmű: meg akarnak minket félemlíteni, és el akarnak bizonytalanítani bennünket. Ez nem más, mint egy ellenséges listázás, amelynek célja a félelemkeltés. Csak még a fideszes Kubatov-lista Orbán Viktor belső használatára készült, a mostani listázás célja a régi komcsi rendszer szerinti megfélemlítés.”

– vélekedett Magyar Péter.

A pártelnök szerint a Tisza Világon keresztül az ország legnagyobb és legbátrabb politikai közössége szerveződött meg, és azt ígérte: nem fogják hagyni, hogy a hatalom elérje célját. Azt is mondta, hogy a szimpatizánsaink adatainak nyilvánosságra kerülését komolyan veszik, egyúttal tudják, hogy a jelenlegi hatalom „bábhatóságaitól” védelmet és a valódi felelősök megnevezését, felelősségre vonását nem várhatják.

„Ezért vállalom, hogy a rendszerváltást követően a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének minden bűncselekménye mellett ennek az ügynek a politikai és nemzetbiztonsági felelősei is a törvény teljes szigorával fognak szembenézni” – ígérte Magyar Péter.

Hozzátette, tudja, hogy most páran megijedtek, szerinte ez volt a Fidesz célja. „Elnézést kérek ezért, ez egy ilyen borzalmas rendszer, ami ellen együtt kell fellépnünk. Együtt érzek veletek. Pontosan tudom, milyen ez. Ebben élek másfél éve” – mondta Magyar Péter. Majd bejelentette, hogy a támadás után megváltozik az egyéni jelöltjeik kiválasztásai folyamata is. E szerint

november 17-én a képviselőjelöltjeiket mutatják be,

november 23-án és 24-én kerítenek sort az első körös szavazásra a „közösségük tagjainak” részvételével,

a második körös szavazást, amelyen bárki részt vehet, november 25. és 27. között tartják,

november 30-án pedig bejelentést tesznek „a 106 bátor rendszerváltó” képviselőjelöltről.

A szavazást a Tisza Világ applikáció helyett a tavaszi, több mint 1,1 millió szavazattal zárult Nemzet Hangja kampányban megismert nemzethangja.hu oldalon tartják – fejtette ki a pártelnök.

„Egyrészt vártuk, hogy a Fidesz megnevezze a jelöltjeit, de ez a mai napig nem történt meg, és tovább már nem várhatunk. Másrészt azért, hogy a mindenre képes hatalomnak a legkevesebb időt hagyjuk arra, hogy támadják a rendszereinket és rendszerváltó társainkat. Egy ideális világban ilyentől nem kellene tartani” – indokolta döntését.

Az ügy előzménye, hogy a kormánypárti Magyar Nemzet vasárnapi cikkében azt állította, hogy az alkalmazás 200 ezer felhasználójának adatai kerülhettek ki az internetre. Októberben már történt egy incidens, amikor felhasználók adatait szivárogtatták ki ismeretlenek egy az ellenzéki párt önkéntese segítségével. A Tisza Párt akkor közölte, hogy a titkosszolgálatok beépített embere lehetett az egyik önkéntesük. – Az illetőt eltávolították a szervezetből, személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tesznek és szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szerint az illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségük tagjait – számoltunk be a csaknem egy hónapja történtekről. Korábban az úgynevezett Szuverenitásvédelmi Hivatal kormánypárti vezetője, Lánczi Tamás is támadta az ellenzéki alkalmazást.