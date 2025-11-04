Millenniumi szocialista polgármestere lehet New Yorknak

baloldal;választás;polgármester;New York;Demokrata Párt;

2025-11-04 11:29:00 CET

Ahogy már van millenniumi szent (az 1991-ben született Szent Carlo Acutis, aki interneten keresztül hittérített és 15 évesen, leukémia szövődményében hunyt el), úgy New Yorknak lehet, még kedden millenniumi polgármestere lesz.

A város első muszlim és dél-ázsiai származású és egy évszázada a legfiatalabb polgármestere lehet a 33 éves Zohran Mamdani. A viszonylag ismeretlen politikai szereplő hip-hop művészből és lakhatási tanácsadóból lett New York-i képviselő, és most esélyes arra, hogy a keddi választást megnyerve az Egyesült Államok legnagyobb városát vezesse. A feladat egyébként potom 116 milliárd dolláros (közel 40 billió forintos) költségvetési kerettel és világszintű vizslatással jár.

Mamdani videókkal és influenszerek, podcasterek segítségével ért el jóval szélesebb körben szavazókat a Demokrata Párt számára kritikus időszakban, amikor még saját tagjai is alig hisznek benne. Talán ennek is köszönhető, hogy a felmérésekben maga mögé tudta utasítani a pártelitet, és a demokraták baloldali ágának szimbolikus vezetőjévé avanzsált. Mamdani nyíltan demokratikus szocialistaként definiálja magát, aki a munkásoknak akar hangot adni a cégekkel szemben. Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez nézetei állnak a legközelebb hozzá. Donald Trump elnök már előre jelezte, hogy megvonja a szövetségi támogatást a várostól, ha a New York-iak megválasztanak egy kommunistát.

Mamdani programjában ingyenes buszközlekedést, önkormányzati élelmiszerboltokat ígér, és bár támogatói „a dolgozók városának visszaszerzéséről” beszélnek, kritikusai szerint a politikusnak nincs kellő tapasztalata ahhoz, hogy a világ egyik legbonyolultabb városát irányítsa.

A kritikus kampányüzenetek élére republikánus ellenfele, Curtis Sliwa és az egykori demokrata kormányzó, Andrew Cuomo állt. Utóbbi függetlenként indult, miután a pártbéli előválasztáson alulmaradt Mamdanival szemben. Cuomo szerint Mamdani üzletellenes forgatókönyvet kínál, ami egyenesen megölné New Yorkot. Állította, hogy Mamdani gyenge ahhoz, hogy Donald Trumppal szembe szegüljön, míg a demokraták üdvöskéje Andrew Cuomót csak az elnök bábjának becézte. Curtis Sliwa pedig mindkettejükön élcelődött. A legutóbbi vitán kijlentette: Zohran, az önéletrajzod elfér egy szalvétán. És Andrew, a hibáid megtöltenének egy iskolai könytárat New Yorkban - jelentette ki a republikánus jelölt.

Az ominózus életrajz: Zohran Kwame Mamdani 1991-ben született Ugandában. Édesapja, Mahmood Mamdani elismert politikatudós és Afrika-szakértő, édesanyja, Mira Nair világhírű indiai filmrendező. A család több országban is élt, Mamdani Dél-Afrikában kezdte iskoláit, majd 7 éves korában a család New York Queens negyedében telepedett le. Itt nőtt fel, egyfajta hibrid identitással – egyszerre volt amerikai, afrikai, indiai és muszlim –, ami későbbi politikai üzeneteinek is fontos része lett.

A Bowdoin egyetemen tanult afrikanisztikát, majd lakhatási tanácsadóként dolgozott, s mint ilyen rendszeresen találkozott kilakoltatással fenyegetett, alacsony jövedelmű családokkal – ez a tapasztalat tette számára kézzelfoghatóvá a városi egyenlőtlenségek mélységét. Mamdani a hiphop nagy rajongója, rappelt és producerként is dolgozott. Már középiskolában is fellépett, Young Cardamom (Fiatal Kardamom) művésznéven.

A politikába 2020-ban lépett be, amikor a New York állam képviselőházában Queens 36-os számú körzetének képviseletéért indult – és meg is nyerte a választást. Akkor már, az Amerikai Demokratikus Szocialisták szervezetének tagjaként jól körülírható célok mentén kezdte meg a törvényhozói munkát: bérstabilitás, szociális bérlakásokat, ingyenes közlekedést, klímaüggyel való foglalkozást és a bevándorlók jogainak erősítését akarta.

Amikor 2024-ben bejelentette indulását a polgármesteri posztért, sokan csak jelképes kampányt vártak tőle. Ám a bérválság, a megfizethetetlen lakások és az elszálló élelmiszerárak olyan valós problémák, amelyekre Mamdani válaszai hitelesnek tűnnek a választók szemében. Kampányában következetesen arról beszélt, hogy „New York városát vissza kell venni” a pénzügyi elittől, az ingatlanfejlesztőktől és a status quo politikusaitól.

A teljesen ingyenes buszközlekedést részben az autóhasználat visszaszorításával és állami támogatásokkal finanszírozná. A lakhatás területén a bérleti díj befagyasztásáról beszél: minden támogatásban részesülő bérlemény esetében egy éven át tilos lenne az áremelés.

További tervei közt szerepel a gyermekek 6 hónapostól ötéves korig tartó ellátásának teljes körű állami finanszírozása, valamint a városi hivatali munka digitalizálása, hogy az ügyintézés gyorsabb és átláthatóbb legyen. Kiemelt hangsúlyt fektet a klímavédelemre is, beleértve az új zöld buszflotta és az árvízvédelem fejlesztését. Mamdani a rengeteg pluszköltséget részben a cégekre és milliomosokra kivetett új adókból fedezné (amelyek szerinte 9 milliárd dollárt hoznának), ám kritikusai szerint egyfelől nem jön ki így sem a matek a grandiózus tervekre, másfelől New York állam kormányzójának, Kathy Hochulnak és a teljes állami törvényhozásnak a támogatására is szüksége lesz, ha új adókat akar bevezetni.

Ha Mamdani kedden megnyeri a választást – ami a legutóbbi közvélemény-kutatások alapján szinte biztosra vehető –, akkor nem csupán New York-i történelmet ír.

A jelöltsége és lehetséges győzelme fordulópont lehet az amerikai baloldal számára is, amely a Biden-korszak után új arcokat és új válaszokat keres a gazdasági nehézségekkel küzdő városok számára. A demokratikus szocialisták megerősödése New Yorkban mintát adhat más nagyvárosok progresszív mozgalmainak is.