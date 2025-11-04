Üres hassal himnuszt énekelni

Washington;Egyesült Államok;Donald Trump;kormányzati leállás;

A kongresszusban uralkodó kétpárti patthelyzet miatt nincs elfogadott költségvetése az Egyesült Államoknak, amely nemcsak elmaradt fizetéseket, de üres hűtőszekrényt is jelent sok család számára.

Harmincnegyedik napja tart a szövetségi kormányzat leállása Washingtonban, azaz ennyi idő telt el azóta, hogy a kongresszus által megszavazott költségvetési előirányzatok hatálya lejárt, ezért számos szövetségi alkalmazott, intézmény és program finanszírozása szünetel az Egyesült Államokban. Ehhez kapcsolódon szombaton pedig megszűnt a rászoruló egyének és családok számára folyósított szövetségi élelmiszer hozzájárulás (SNAP), amelyet az USA-ban mintegy 42 millió ember vesz igénybe évente, közülük 16 millió kiskorú.

A SNAP (korábban food stamp) olyan havi szintű élelmiszertámogatás, amelyet a kedvezményezettek alapvető élelmiszerek beszerzésére költhetnek. A jogosulti körbe tartozók havi jövedelme a jogszabályi előírás szerint nem haladhatja meg az országos szegénységi küszöb 130 százalékát,

ez egy négytagú család esetében ez havonta legfeljebb 3 ezer dollárt (1 millió forint) jelent. Ami az kifejezett összeget illeti: egy négytagú család átlagosan 715 dollár (240 ezer forint) támogatást kap ilyen címen egy hónapban, ez napi 6 dollárt jelent egy főre számolva.

A pénzt egy erre szolgáló kártyára utalja a washingtoni mezőgazdasági minisztérium, de a lebonyolításban az egyes államok és szerepet játszanak.

A lejárati idő tükrében Rhodes Island és Massachussetts állambeli szövetségi bíróság kötelezte ítéletben a Trump-adminisztráció, hogy a kormányzati leállás idejére biztosítsa a SNAP program működését, mivel a szövetségi állam végrehajtó szerve rendelkezik a rendkívül esetekben felhasználható tartalékokkal, illetve módjában áll forrásokat átcsoportosítani a kiszolgáltatott helyzetben lévők megsegítésére. A bírósági ítéletek nyomán eddig huszonnégy állam jelentett bekülönböző nagyságú mentőcsomagokat a rendkívüli vészhelyzetre tekintettel. Ezek értékei az államok költségvetésétől függően 1 milliótól 80 millió dollárig terjednek. Ugyanitt az államok vezetése és non-profit szervezetek is perelik a washingtoni kormányt kötelezettségének elmulasztásáért.

Trump elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzése szerint a bíróság tanácsadására vár az élelmiszersegélyre szánt pénz kiosztását illetően. „Ha megkapjuk a megfelelő útmutatás a bíróságtól, akkor megtisztelteltés lesz számomra biztosítani a kifizetéseket, ahogy tettem ezt a hadsereg és a bűnüldöző szervek esetében is” – fogalmazott a rá jellemző nyomatékkal az amerikai elnök. Az üzenet egyben árulkodó is, hiszen az adminisztráció számára prioritást élvező célokra a Fehér Ház képes volt a források átcsoportosítására: erre példa az illegális bevándorlókat célzó tömeges deportálási művelet vagy a Karib-tenger térségében felduzzasztott katonai jelenlét. Amennyiben az adminisztráció mégis felhasználná a kormányzati leállások áthidalására szolgáló forrásokat, az is csupán a havi igények 60 százalékának fedezésére volna elegendő, idézi a BBC a Center on Budget and Policy Priorities nevű agytröszt jelentését.

Még közelebbről vizsgálva a forráshiányos területet, Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter úgy nyilatkozott, hogy a minisztérium szükséghelyzetekre szánt tartaléka nem elegendő a SNAP jogosultak juttatásainak teljes összegű kifizetésére, amely tapasztalat szerint havi 8,5-9 milliárd dollárra rúg, ráadásul a szerv csak természeti katasztrófák esetén jogosult hozzányúlni ehhez az összeghez.

Egyelőre tehát a kormányzati szereplők a felelősség áthárításában és nem a probléma megoldásában jeleskednek. A Republikánus Párt hivatalos kommunikációjában csak „demokrata kormányzati leállásnak” nevezett függő helyzet könnyen visszájára is elsülhet a konzervatívok számára. Ma Virginia és New Jersey államban is kormányzóválasztást tartanak, ahogy New York Citynek is új polgármestere lesz, és még nem is említettük a kaliforniai választókerületi térkép átrajzolásáról szóló népszavazását, amely öt új képviselőházi mandátumot hozhat a demokratáknak. Ezek a megmérettetések a 2026-os félidei választások főpróbájának is tekinthetők. Egy magát ma már populista munkáspártként (is) tituláló Republikánus Párt nem veszítheti el a rászoruló tömegek szimpátiáját, különben a kongresszui többsége is könnyen oda lehet.