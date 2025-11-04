Tizenöt évre ítélték a pedofil magyar férfit, aki videózta, mit művel láthatáskor a hatéves kislánya mellett

18+;pedofília;jogerős ítélet;szexuális erőszak;gyermekpornográfia;

2025-11-04 12:05:00 CET

A Győri Ítélőtábla indoklása szerint az apa nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért súlyosbította a büntetését.

Szexuális erőszak bűntette és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki pornográf képeket készített hatéves kislányáról - tudatta a táblabíróság döntését kedden a Győri Fellebbviteli Főügyészség az MTI-vel.

A döntéssel a táblabíróság - egyetértve a fellebbviteli főügyészség álláspontjával - két évvel súlyosította az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék határozatát. A férfit egyúttal végleges hatállyal eltiltotta a bíróság bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek részeként tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, kizárta őt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből és megszüntette szülői felügyeleti jogát.

A férfi a láthatásokon a hatéves kislányáról pornográf felvételeket készített. Előfordult, hogy az alvó gyermek mellett szexuális cselekményt végzett, amelyet a telefonjával szintén rögzített. A felvételeket több embernek is elküldte. Mindemellett telefonon összeismerkedett tizenkettedik életévüket be nem töltött lányokkal, a bizalmukba férkőzött, és rávette őket arra, hogy pornográf felvételeket készítsenek magukról, és azokat küldjék el neki.

A Győri Ítélőtábla indoklása szerint a kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyakoriak, az apa nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért súlyosbította a büntetését.