Gázolt a vonat Újszásznál

MÁV;gázolás;Újszász;

2025-11-04 07:23:00 CET

Késések, járatkimaradások vannak a baleset miatt.

A Szolnokról 4:43-kor a Keleti pályaudvarra indult G60-as vonat Újszász külterületén elütött egy embert - tudatta honlapján a MÁV-csoport.

A balesetben érintett vonat utasait egy következő, fővárosba tartó G60-as vonatra szállítják át. A Keleti pályaudvarról 6:45-kor Szolnokra induló Z60-as vonat nem közlekedik - közölték.

Baleseti helyszínelés miatt az újszászi vonalon a reggeli órákban késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehet számítani, mert Tápiószele és Újszász között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - tájékoztattak.