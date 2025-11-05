Csak januárban dönt a 2026-os indulásról az LMP

LMP;indulás;választás 2026;

2025-11-05 05:55:00 CET

„A politikai paletta jelenleg annyira változatos, és olyan gyorsan alakulnak a dolgok, hogy egyelőre nem tudtuk eldönteni, mi az, amit igazán szeretne a párt.”

Kongresszust tartott szeptemberben az LMP, de nem jutottak dűlőre: végül csak jövő év elején döntenek a 2026-os választási indulásról – tudta meg lapunk.

„A politikai paletta jelenleg annyira változatos, és olyan gyorsan alakulnak a dolgok, hogy egyelőre nem tudtuk eldönteni, mi az, amit igazán szeretne a párt” – mondta megkeresésünkre Szabó-Kellner Katalin társelnök.

Mint júliusban írtunk róla, miután a 2024-es EP-választáson 0.87 százalékot ért el a párt listája, és idén februárban a parlamenti frakciójuk is megszűnt, csekély esélye maradt annak, hogy az LMP rajthoz álljon 2026 áprilisában. A 2022-es választás miatt kirótt ÁSZ-büntetés ráadásul – az ellenzéki összefogás többi pártjához hasonlóan – jelentősen szűkíti az anyagi lehetőségeiket.

Kanász-Nagy Máté akkor úgy fogalmazott lapunknak: „Ungár Péter szavai a párt halotti állapotáról tényt jelentenek”. Az LMP országgyűlési képviselője azonban leszögezte: ők biztosan nem úgy állnak az indulás kérdéséhez, mint azok a szervezetek, amelyek valamilyen csalfa, vak remény érdekében dobják félre magukat hirtelen - utalt arra, hogy a Momentum vállaltan a Tisza Párt győzelme érdekében állt el a választási szerepléstől. Angyal Károly pártigazgató a Népszavának a nyáron hozzátette, egyáltalán nem egyöntetű vélemény a párt vezetésében, hogy semmilyen formában ne induljanak el jövőre.

Úgy tűnik, ez mind a mai napig így van. Szabó-Kellner Katalin társelnök ugyanis lapunknak most elárulta:

a listaállítás mellett az is vita tárgya még, hogy pár egyéni választókörzetben akár mégis lehetnének LMP-s indulók.

„Nyilvánvalóan beszélni fogunk néhány párttal is, mielőtt végső döntést hozunk” - mondta hozzátéve, már most is zajlanak megbeszélések ez ügyben a parlamenti ellenzék pártjaival. Azt ugyan nem árulta el, hogy pontosan mely pártokkal folytatnak épp tárgyalásokat, de annyit igen, hogy a Párbeszéd nincs köztük. Arra sem kívánt válaszolni, hogy konkrétan választási együttműködésről tárgyalnak-e, csupán azt hangsúlyozta, hogy az ilyen kérdésekről is év elején fognak számot adni.