Úgy tűnik, közeleg a vég, bevallottan kisebb csoda kellene ahhoz, hogy az LMP induljon a 2026-os választáson

LMP;Momentum;Ungár Péter;Kanász-Nagy Máté;válaasztás;

2025-08-13 05:45:00 CEST

A végső döntést a jövő hónapban hozzák meg.

- Az elmúlt évek, az anyagi és támogatottságbeli realitások nem arra mutatnak, hogy az LMP indul a 2026-os választáson. Ehhez kisebb csoda kellene – mondta a Népszavának Kanász-Nagy Máté. A párt korábbi társelnöke elárulta: hivatalos döntés ősszel várható az ügyben. – Az egész biztos, hogy mi nem úgy állunk ehhez a kérdéshez, mint azok a szervezetek, akik „valamilyen csalfa, vak remény érdekében dobják félre magukat hirtelen – tette hozzá.

Az LMP parlamenti frakciója februárban szűnt meg, miután Csárdi Antal kiválásával 5 fő alá csökkent a létszám. A párt hivatalos Facebook-oldala azóta nem frissült, a tavaly nyári, bukással végződő önkormányzati és EP-választás után (az LMP európai parlamenti listája 0,87 százalékot kapott) Ungár Péter társelnök azt nyilatkozta több helyen: a párt gyakorlatilag halott, az összes többi, Tiszán kívüli erőhöz hasonlóan.

„Csak azt nem értettük, hogy akkor miért indult újra tavaly augusztusban a társelnökségért. (Szabó-Kellner Katalint és Ungár Pétert választották akkor az LMP társelnökeivé). A választás végével ő maga „kicsekkolt” a pártéletből, ráadásul már ugyanezen a tisztújításon elmondta, hogy szerinte meghalt az LMP” – emlékeztetett a Népszavának a zöldpárt egyik névtelenséget kérő politikusa.

Másik forrásunk szerint viszont 2024 augusztusában még olyan opció is felmerült, hogy páran teljesen új párttá alakítanák át az LMP-t; igaz, ennek szavai szerint „már akkor sem volt túl sok realitása”.

Az elmondottakról szerettük volna megkérdezni Ungár Péter társelnököt is, ám ő nem kívánt nyilatkozni. A párt jövőjét és saját visszavonulását firtató kérdésekkel kapcsolatban is az LMP sajtóosztályához irányított minket. Onnan eddig nem kaptunk választ.

Kanász-Nagy Máté parlamenti képviselő érdeklődésünkre elmondta, ő most leginkább adminisztratív és szervezeti munkát lát a pártban, hiszen hatalmas az adósságállományuk. A 2022-es választás utáni, az ellenzéki pártokra lesújtó ÁSZ-büntetés pedig „nem lezárult történet”, a választásokig rendezniük kell a helyzetet, ami jelen pillanatban is folyik. Kanász-Nagy egyébként független képviselőként igyekszik továbbvinni az LMP régi ügyeit, mint az akkumulátorgyárak elleni fellépést, vagy a szociális, zöld, és energetikai kérdésekben kiállást; ám Ungár Péter állításai a párt halotti állapotáról – mint fogalmazott - „tényt jelentenek”. Angyal Károly pártigazgató ugyanakkor úgy fogalmazott lapunknak, hogy az LMP nem szűnt meg, képviselőik vannak, akik „állampolgári megkeresésekkel” rendelkeznek.

- Az aktív tagságból ráadásul sokan elvárnák a nagyobb aktivitást, ahogy a pártvezetésben sem egyöntetű álláspont az, hogy ne induljunk a választáson – fogalmazott. Bár egy, a párt belső életére rálátó forrásunk szerint már a szervezeti, taglétszámbeli adottságai sincsenek meg az LMP önálló választási szerepléséhez, Angyal Károly erre vonatkozó kérdésünkre elárulta, jelenleg az aktív párttagság felmérése zajlik, ez is képet ad majd arról szeptemberre, hogy milyen formában érdemes folytatniuk a politizálást. Vélhetően ekkor egy kongresszuson döntenek majd véglegesen a választási indulást illetően is. Kanász-Nagy Mátéhoz hasonlóan Angyal is úgy látja, a gigantikus ÁSZ-büntetés második felének megfizetése behatárolhatja majd az erőforrásbeli lehetőségeiket, és a Kúria erre vonatkozó döntése is szeptemberre várható.

Ezért szerinte a többi, szintén büntetés alatt álló ellenzéki párt elhamarkodottan nyilatkozik, amikor kijelentik, hogy egész biztosan rajthoz állnak a választásokon.

Mint arról beszámoltunk, a választási indulás kérdése a Momentumban is vitákat okozott. Bár a kormányváltás és a Tisza Párt győzelme érdekében végül visszaléptek, szoros szavazással született meg a döntés. Angyal Károly az LMP szeptemberi kongresszusán is számít még hasonló vitákra, bár szerinte azoknak a politikusoknak, akik „azt mondják, hogy már nincs értelme politizálni, azoknak valószínűleg tényleg érdemes lenne más foglalkozást keresniük”. Ő maga nem nyilvánított konkrét véleményt a kérdésben, de bizakodik, hogy akár még kedvező ítélet is születhet az ÁSZ-bírságot illetően, ami kinyithat pár lehetőséget az LMP-nek.

Bár lapunkhoz olyan információ is eljutott, miszerint a megszűnt pártfrakció politikai háttércsapata a Vitézy Dávid-féle fővárosi Podmaniczky Mozgalomhoz áramlik, sőt mára kiköltöztek a képviselői irodaházból, hogy egy másik, bérelt helyszínről irányítsák a Vitézy-kampányokat, Kanász-Nagy Máté ezt cáfolta.

A választással kapcsolatban kerestük a zöld pártból 2012-ben kivált Párbeszédet is, hiszen ott nemrég még arról beszéltek: ők elindulnának önállóan a jövő évi választásokon. Szabó Tímea parlamenti képviselő azonban kiemelte: ez egy félreértett nyilatkozat volt, hiszen ez még náluk sem eldöntött kérdés, ahogy az indulás semmilyen formája sem. Barabás Richárd önkormányzati képviselő azt hangsúlyozta: nem tudjuk milyen módosításokat hajt végre még a Fidesz a választási rendszerben 2026-ig, így minden opció lehetséges, még a visszalépés is. Erről azonban náluk is valamikor ősz végén születhet döntés.