Drónészlelés miatt leállították a brüsszeli repülőtér forgalmát

repülőtér;drón;drónok;Brüszel;

2025-11-04 21:30:00 CET

Az érkező és onnan induló járatokat kedd este biztonsági okokból felfüggesztették. A Liège repülőtér szintén azt közölte, hogy drónokat láttak, ezért annak működését is ideiglenesen leállították.

Kedd este leállították a brüsszeli repülőtér forgalmát, miután drónokat észleltek a légtérben – számolt be a belga légiforgalmi irányító szolgálat és a repülőtér szóvivőjére hivatkozva a Reuters.

A tájékoztatás szerint brüsszeli repülőtérre érkező és onnan induló járatokat kedd este, röviddel 19 óra előtt „biztonsági okokból” felfüggesztették. A szóvivő azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy meddig marad zárva a repülőtér. A hírügynökség szerint a belga Liège város repülőtere is felfüggesztette működését, ugyancsak arra hivatkozva, hogy drónokat észleltek a környéken.

A The Brussels Times arról ír, hogy a Flightradar adatai szerint több gépet is átirányítottak más repülőterekre, például Ostend-Bruges-ba, Charleroi-ba, Eindhovenbe és Lille-be. Nem ez az első ilyen eset: szeptemberben a koppenhágai repülőtér és az oslói repülőtér is rövid időre bezárásra kényszerült drónészlelés miatt, míg a múlt héten egy belga katonai bázis felett is láttak ilyen objektumokat.