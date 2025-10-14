Országos sztrájk van Belgiumban, a brüsszeli tüntetésen kitört a balhé

Tízezrek vonultak utcára a belga fővárosban, hogy a megszorító intézkedések ellen tüntessenek. Az összecsapásokban többen megsérültek, a rohamrendőrök több tucat embert letartóztatott, a tiltakozók ellen könnygázt és vízágyúkat is bevetettek.