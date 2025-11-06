bankok;ingyenes készpénzfelvétel;

A nem a következtességéről ismert Bankszövetség kifakadt. Ugyanakkor írjuk a javukra, hogy a korábban rájuk jellemző kormányzati lojalitásuktól sikerült megszabadulniuk. Ellenzik az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését, mivel szerintük „lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak”.

Oppoziciójuknak az ad aktualitást, hogy egy a hamarosan a Parlament elé kerülő törvényjavaslat a jelenlegi havi 150 ezer forintos díjmentes készpénzfelvételi összeghatárt megkétszerezi majd, de ennek a tranzakciós díját a bankoknak kell átvállalniuk. Nem vitatva, hogy a magyarországi 0,9 százalékos tranzakciós illeték Európában a legmagasabbak egyike, s azt sem, hogy a drága és nehézkes készpénzhasználaton túllépett az idő, az alacsony jövedelműek és az időskorúak érdeke ezúttal felülírja a bankok aggályait. Amikor a 12 évvel ezelőtt döntés született a díjtalan készpénzfelvételről, akkor az átlagos nettó kereset havonta csak 150 800 forint, míg az átlagnyugdíj 118 000 forint volt. Ehhez igazodott a havi két alkalommal, maximum 150 ezer forintos díjtalan készpénzfelvétel szabálya. Azóta viszont az átlagos nettó kereset havi 472 650 forintra, míg az átlagnyugdíj 245 753 forintra nőtt. Most már több mint 1,3 millió nyugdíjas átutalással kapja meg a havi ellátmányát, köztük számosan vannak olyanok, akiknek a hiányos közszolgáltatások miatt szükségük van a készpénzre.

A limit növelését indiíványozó korábbi ellenzéki javaslatokat a kormánytöbbség rendre elutasította. A választások közeledtével azonban a parlamenti ciklus során eddig szunnyadó „népbaráti attitüd” rendre a felszínre tőr. De a bankok sem tétlenek: már azon gondolkodnak: miképpen hárítsák majd át a megnövekedett terheiket az ügyfeleikre. A kapitalizmusban a profit az úr.