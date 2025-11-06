Lesz-e okosváros Miskolcból?

Miskolc;mesterséges intelligencia;okosváros;

2025-11-06 18:58:00 CET

A fideszes vezetés szerint sikeresen elindult a program, amely Miskolcot a Mesterséges Intelligencia vezérelte mintavárosként határozná meg. Ellenzékiek viszont inkább csak parasztvakításnak tartják, s szerintük a csődközeli helyzetben lévő település gondjait nemigen oldja meg.

A Fidesz eddig leginkább Magyar Péter kifigurázására, dehumanizálására, álvideók és álfényképek készítésére vette igénybe a mesterséges intelligenciát, pedig – miként Harry Potter a láthatatlanná tévő varázsköpenyt – akár jóra is használhatnák. Miskolcon például idén tavasszal harangozta be Tóth-Szántai József, a civil színekben, de Fidesz-támogatással megválasztott polgármester Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos társaságában, hogy hazai települések közül elsőként a borsodi megyeszékhelyen fejlesztik a mesterséges intelligencia (M.I.) alapú szolgáltatásokat. Ez ígéretük szerint megjelenik majd a közlekedés szervezettségében, a város cégeinek működésében, vagy épp a gyorsabb információáramlásban is, de hatékonyabbá válhatna a hulladékkezelés, sőt, a bűnmegelőzés is. „Miskolc nem csupán egy újabb „okos város” lesz a térképen, hanem példa és laboratórium is egyben, ahol a jövő Magyarországa formálódik. A most elindult mintaprojekt nemcsak technológiai áttörés, hanem társadalmi lehetőség is: egy város, ahol az M.I. nem elvonatkoztatott fogalom, hanem mindennapi segítség.” – fogalmaztak akkori közleményükben.

Eltelt fél év a bejelentés óta, így megkérdeztük a miskolci városházát, vajon mennyire érezhetik bőrükön a helyiek az M.I. használatának áldásos hatásait?

– Miskolc kezdeményezésére létrejött az első összvárosi platform – UrbanTech Platform –, amely a Mesterséges Intelligencia Stratégia 2.0 céljait városi szinten fogalmazza meg és ülteti át a gyakorlatba – emelték ki eredményként, hozzátéve: az energiahatékonyság, a közlekedésirányítás, a városi biztonság és az adatvezérelt városüzemeltetés területén még csak ezt követően indulnak majd el az úgynevezett pilot-programok. A település első, mesterséges intelligenciával támogatott okosvárosi applikációja, a Miskolc Minden – röviden: MiMi – azonban már elkészült. Célja, hogy egyetlen digitális felületen tegye elérhetővé a legfontosabb városi szolgáltatásokat, híreket, eseményeket, valamint a lakossági bejelentések és közösségi visszajelzések kezelését. Az applikációba MI-alapú asszisztens is beépül, amely segíti a felhasználókat az információk gyors elérésében és a városi ügyek intézésében. A fejlesztés részeként a jövőben elindulhat az intelligens parkolási rendszer is, amely gépi látásra és valós idejű adatelemzésre épül, lehetővé téve, hogy a miskolciak valós időben lássák a szabad parkolóhelyeket, és az MI előre jelezze a telítettséget és a forgalmi torlódásokat. Eddigi felméréseik alapján a legtöbb lehetőség az energiafelhasználás optimalizálásában, a közlekedés- és parkolásirányításban, a városi kommunikáció és ügyintézés digitalizálásában, valamint a közterületi kamerarendszer adatfeldolgozásának intelligens elemzésében mutatkozik majd – közölték.

– Sem politikai közszereplőként, sem egyszerű városlakóként nem tapasztaltam eddig a mesterséges intelligencia használatával Miskolcnak beígért előnyöket, s a MiMi nevű applikáció is csak véletlenszerűen jött elém, egy-két nappal ezelőtt – mondta lapunknak Szopkó Tibor, korábbi alpolgármester, jelenlegi ellenzéki önkormányzati képviselő. Szavai szerint kezdeményezés inkább csak afféle „bullshit” városmarketing, mert sem elég pénz, sem elég tudás nincs a fejekben, hogy valóban hatékonyan használják a digitális eszközöket. – Talán be lehet majd jelenteni az appon keresztül, ha a valaki kátyút lát az úton, de attól azt még nem fogja senki sem kijavítani. S a közlekedés sem javul meg, vagy legfeljebb csak virtuálisan, ha közben a valóságban sűrítés helyett éppenséggel ritkítják a villamosjáratokat, mint ahogyan teszik – fogalmazott.